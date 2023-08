„The Queen Kings“ sind zu Gast beim Mendener Sommer

Menden. Die Tribute-Band „The Queen Kings“ sind am Freitag, 4. August, zu Gast beim Mendener Sommer auf dem Platz vor dem Alten Rathaus.

Im Rahmen des Mendener Sommers präsentiert sich am Freitag, 4. August, um 20 Uhr die Band „The Queen Kings“ auf dem Platz vor dem Alten Rathaus. Die Tribute-Band zieht die Zuhörerinnen und Zuhörer in die Welt von Freddie Mercury und Queen. Die Gruppe tourt schon seit vielen Jahren durch Deutschland und Europa und wir für ihre Authentizität geschätzt.

Umfangreiches und vielseitige Repertoire von Queen

In der live gespielten Show darf man auch einige Überraschungen erwarten. Ganz im Sinne des extrovertierten und theatralischen Freddie Mercury nutzen „The Queen Kings“ das umfangreiche und vielseitige Repertoire von Queen, um mit feinem Gespür für Dramaturgie eine spannende und kurzweilige Show mit vielen Höhepunkten zu produzieren.

Zu den Musikern zählen neben Leadsänger Sascha Krebs, der über den gleichen Stimmumfang wie Freddie Mercury verfügt auch Gitarrist Drazen Zalac, der den den markanten Sound von Brian May mit Hilfe von Original-Equipment wiederaufleben lässt. Für den Sonic-Volcano-Groove sind Schlagzeuger Oliver Kerstan und Bassist Rolf Sander verantwortlich. Freddie Mercurys extravagantes Klavierspiel und ganze Orchesterklänge werden von Christof Wetter an den Keyboards beigesteuert.

Die letzte Veranstaltung des Mendener Sommers ist 11. August mit „Van Baker & Band“, die Schlager, Deutschpop und Partyhits wieder aufleben lassen.

Informationen erteilt Susanne Gerlings im Kulturbüro der Stadt Menden unter 02373 903-8753 oder unter www.menden.de

