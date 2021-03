Evangelische Gemeinde Menden: Thomas von Pavel neuer Pfarrer

Menden. Die Evangelische Gemeinde Menden will mit Pfarrer Thomas von Pavel die erste Pfarrstelle (Heilig-Geist-Kirche) besetzen. Keine Ausschreibung.

Die Evangelische Kirchengemeinde Menden gibt bekannt, dass sie die erste Pfarrstelle (Heilig-Geist-Kirche) mit PfarrerThomas von Pavel besetzen will. Pfarrer Thomas von Pavel ist zurzeit Schulreferent des Evangelischen Kirchenkreises Iserlohn und Assessor (Stellvertreter der Superintendentin).

Thomas von Pavel ist Berufsschulpfarrer in Iserlohn Foto: WP

Die Stelle ist seit dem 1. Februar durch die Berufung von Pfarrerin Dorothea Goudefroy zur Superintendentin des Kirchenkreises Vlotho unbesetzt. Pfarrer Thomas von Pavel ist der Mendener Gemeinde bekannt, als Pfarrer, als Gottesdienstbesucher, mit seinen musikalischen Begabungen und dem Engagement seiner Familie.

Pfarrer von Pavel sei im Januar zu einem vertiefenden Gespräch Gast im Presbyterium gewesen. Das Presbyterium habe daraufhin im Februar entschieden, auf eine allgemeine Ausschreibung der ersten Pfarrstelle zu verzichten und die Superintendentin um Präsentation von Pfr. Thomas von Pavel gebeten.

Vortrag mit Diskussion

Am Samstag, 10. April, wird Pfarrer Thomas von Pavel ab 17 Uhr einen Vortrag mit anschließender Diskussion zum Thema „Hilfe beim Sterben – Die evangelische Kirche und der assistierte Suizid“ im Bodelschwinghhaus halten, zu der die Gemeinde eingeladen ist.

Am Sonntag, 11. April, feiert Thomas von Pavel ab 9.30 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche seinen Probegottesdienst. Auch dazu ist die Gemeinde eingeladen. Sowohl für den Vortrag wie für den Probegottesdienst bittet die Gemeinde wegen begrenzter Platzzahl um telefonische Anmeldung im Gemeindebüro (915441).

Die Wahl von Pfarrer Thomas von Pavel wird in der Presbyteriumssitzung am 21. April in Anwesenheit der Superintendentin Martina Espelöer stattfinden.