Tierschutz-Skandal: Kreis Unna sieht kein Behördenversagen

In der Politik sorgt der Tierschutzskandal in Werne für Entsetzen. Im Kreistag sind die Vorfälle nun erstmals aufgearbeitet worden.

Kreis Unna. Trotz der Missstände in zwei Schlachthöfen sieht der Kreis Unna keine Verfehlungen. Das Personal im Veterinäramt soll trotzdem aufgestockt werden

Nach zwei Tierschutz-Skandalen sieht der Kreis Unna keine Verfehlungen auf seiner Seite. In einer Sitzung des Kreistages stimmten die Kreistagsfraktionen nun für einen ausführlichen jährlichen Tierschutzbericht. Gleichzeitig sollen 14 neue Stellen im Veterinäramt geschaffen werden – um in Zukunft schneller reagieren zu können.

Personal knapp bemessen

„Auch wenn es keine Anhaltspunkte gibt, dass in den Fällen die zuständigen Behörden ihren Aufgaben nicht nachgekommen sind, soll alles getan werden, um solche katastrophalen Tierschutz-Verstöße in Zukunft zu verhindern“, heißt es vonseiten des Kreises Unna im Nachgang zur Sitzung des Kreistages in der vergangenen Woche. Zuvor hatten vor allem die Grünen Kritik am Kreis geäußert. In einer Sondersitzung des Ausschusses für Gesundheit und Verbraucherschutz stand die Kreisverwaltung zuletzt Rede und Antwort.

Nun soll das Veterinäramt neu aufgestellt werden. 14 zusätzliche Stellen – zehn davon sind aufgrund gesetzlicher Änderungen nötig – werden mit Zustimmung der Kreistagsfraktionen geschaffen. Landrat Mario Löhr plädierte zudem für vier weitere Stellen, „um solche katastrophalen Tierschutz-Verstöße in Zukunft zu verhindern“, wie der Kreis mitteilt. Gleichzeitig soll es einen ausführlichen jährlichen Tierschutzbericht geben. Das Ziel hierbei: möglichst viel Transparenz. Zuletzt hatte die Fraktion der Wählergemeinschaften Gemeinsam für Lünen (GfL) und Wir für Unna (WfU) einen umfangreichen Fragenkatalog an die Verwaltungsspitze gerichtet. Dabei stellte sich heraus, dass die bisherige Personalausstattung im Veterinäramt zwar „knapp bemessen, aber weitestgehend ausreichend“ war. Die Viehsammelstelle in Werne sei auf monatlicher Basis kontrolliert worden; zudem zwei Mal unangekündigt – in den vergangenen fünf Jahren. Dabei habe es keine Hinweise auf die von der „SOKO Tierschutz“ aufgedeckten Missstände gegeben. „Wie die SOKO Tierschutz auf die bisher unentdeckten Missstände in Selm und Werne aufmerksam geworden ist, entzieht sich der Kenntnis des Veterinäramtes“, heißt es vonseiten des Kreises.

In Zukunft verhindern

In dem jährlichen Bericht soll künftig dargestellt werden, wie viele Schlachtbetriebe es im Kreisgebiet gibt, wie viele Transportbetriebe, wie viele Tierhaltungsbetriebe – und wie oft und wann sie kontrolliert wurden. Festgestellte Verstöße sollen ebenso in den Bericht einfließen, wie Maßnahmen, die in der Folge von der Verwaltung getroffen wurden. +++ Auch interessant: Kranke Tiere in Wurstprodukten? +++

„Das waren schockierende Bilder, die uns da aus Werne und Selm erreicht haben“, sagte Dezernent Uwe Hasche. „So etwas wollen wir künftig verhindern, das ist klar. Ich will aber nochmal deutlich sagen, dass uns keinerlei Hinweise auf Verstöße vorlagen – zu keiner Zeit. Von behördlichem Versagen zu sprechen, ist nicht gerechtfertigt.“

Dennoch laufen parallel Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Dortmund. Die „SOKO Tierschutz“ hatte Anzeige gegen den Kreis Unna gestellt.