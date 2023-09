Tiny-Häuser auf Rädern, hier in der Fertigung, können bei vielen Modellen auch den Standort wechseln. In Menden bleibt es vorerst bei nur einem kleinen Baugebiet an der Sauerlandstraße.

Rückzieher Tiny-Häuser: Trotz Interesse kein neues Baugebiet in Menden

Menden. Platz für neun Tiny-Häuser soll eine kleine Siedlung an der Sauerlandstraße in Menden bieten. Nach weiteren Flächen wird vorerst nicht gesucht.

Bis auf eine kleine Siedlung von acht bis neun „Tinyhäusern“ wird es in Menden vorläufig keine weiteren Flächen für diese Bauart geben. FDP-Fraktionschef Stefan Weige hat in der jüngsten Bauausschuss-Sitzung den Antrag auf die Identifizierung weiterer Flächen für Tiny-Häuser zurückgezogen. Weige begründete dies mit dem aus seiner Sicht schleppenden Fortschritt an der Sauerlandstraße. Da dieser offenbar auf eine Überlastung der Bauverwaltung zurückzuführen sei, wolle man das Rathaus vorerst nicht mit noch mehr Aufgaben befrachten.

FDP zieht Antrag auf neue Baugebiete trotz großen Interesses zurück

Auf den FDP-Antrag zur Sauerlandstraße und das mediale Echo hin hatte es zahlreiche Anfragen von Interessenten aus der Bevölkerung gegeben. „Die Interessenten, die sich aufgrund der Berichterstattung in der Presse auch bei der FDP gemeldet, haben kommen nicht nur aus Menden. Es handelt sich um Menschen in den unterschiedlichsten Lebensphasen. So interessieren sich Alleinstehende, junge Familien, aber auch Menschen im dritten und vierten Lebensabschnitt für das Angebot“ berichtete Weige damals.

So kann ein Tiny-Haus aussehen. Foto: Jens Büttner / dpa

Neue Planungswege und Baulücken-Kataster: Ambitionierte Ziele zurückgestellt

Die FDP-Fraktion beantragte daher zu prüfen, welche nutzbaren Bebauungspläne sich für eine Umsetzung eignen. Darüber hinaus sollten auch alternative Bauleitplanungsansätze untersucht werden, die eine Realisierung ermöglichen. Auch sei ein Baulückenkataster zu erstellen, dass Bauwillige bei der Suche nach geeigneten Flächen unterstützen sollten. Zukünftige Tinyhouse-Anlagen sollten auch Synergien wie Car Sharing, gemeinsamgenutzter Alternativenergiekonzepte oder auch thematisch geordneter Wohnanlagen für bestimm Zielgruppen, von Flüchtlingen bis Senioren mit besonderem Pflegebedarf unterstützen. Die Verwaltung sollte hierfür die Möglichkeiten der aktuellen Bauleitplanung prüfen und gegebenenfalls entwickeln. Aus alledem wird nun erst einmal nichts.

Preis eines schlüsselfertigen Tiny-Hauses liegt bei etwa 60.000 Euro

Der Preis eines schlüsselfertigen Tiny-Hauses (Tiny steht für Winzig) liegt nach WP-Recherchen in der Regel bei etwa 60.000 Euro. In dieser Preislage gibt es inzwischen auch Tiny-Häuser mit Einrichtungen des schwedischen Möbelriesen Ikea. Allerdings können die Preise je nach Anbieter, Ausstattung und Materialien auch bis auf sechsstellige Summen steigen. Dank passender Heizsysteme und Wärmedämmung sind die Häuschen ganzjährig bewohnbar. Als Nachteile gelten der Platzmangel trotz vieler pfiffiger Lösungen. Und Menschen, die im Internet ihr Leben im Tiny-Haus beschreiben, berichten immer wieder von Problemen mit Gerüchen, insbesondere, wenn es ums WC geht.

