Tipps fürs Wochenende: FamilyDay, Eselrennen, Hundetrickshow

Das Eselrennen in Ense lockt immer viele Besucher an.

Menden/Hemer/Ense/Hagen. Was kann ich in Menden und Umgebung unternehmen? Wir haben Freizeittipps für das Wochenende zusammengestellt.

Das Wochenende ruft – und dieses Mal gibt es Luxusproblem: Es ist so viel parallel los, dass die Entscheidung mitunter schwer fallen kann. Hier kommen die kuratierten Freizeittipps der Redaktion.

Mein Tipp für euch

In meiner Familie hat ein Besuch beim jährlichen Eselrennen in Ense Tradition. Am Sonntag, 30. Juli, geht es im Park von Ense-Bremen wieder rund. Der Bauernmarkt ist von 11 bis 18 Uhr geöffnet und um 14 Uhr startet das beliebte Haar-Eselrennen. Die teils sturen Vierbeiner laufen in mehreren Runden gemeinsam mit ihren Haltern um die Wette – einige sogar verkleidet. Kinder können sich außerdem auf Ponykutschen, Bungee-Trampolin und Hüpfburg freuen.

Viel Spaß für wenig Geld

Wem der Family Day zu wild ist, kann am Samstag nach Hemer ausweichen. Hier hat das Kulturbüro der Stadt eine Hunde-Trick-Show und Straßenmusik im Bereich des Neuen Marktes organisiert. Die „HotDogZ“ und die Band „SafebySound“ sind von 10 bis 13 Uhr vor Ort. Rosi Lachmann und ihre vierbeinigen Künstler zeigen lustige und erstaunliche Tricks: Wäsche abnehmen, Skateboard fahren, Puppenwagen schieben und Seilchen springen sind nur ein Auszug des Programms. Parallel sorgt die Band „SafebySound“ für Stimmung.

Für die Kleinen

Spiel und Spaß für die ganze Familie: Das verspricht das Stadtmarketing Menden den Besuchern des XXL Family Days am Samstag in der Mendener Innenstadt. Es gibt einiges umsonst und draußen zu entdecken, wenn das Wetter mitspielt. Besucher können bis in acht Meter Höhe klettern, im Bungee-Run gegeneinander antreten oder verschiedene Spielgeräte testen. Als besondere Gäste kommen die Maus und der Elefanten vom WDR vorbei, die sich Zeit für gemeinsame Fotos nehmen. Auf der Bühne stehen erst „Frank und seine Freunde“, die zum Mitsingen und Mittanzen einladen. Dann gibt es Rock und Pop auf die Ohren. Auch Essensstände gibt es.

Im Rampenlicht

Freitags in Menden gibt es aktuell immer etwas auf die Ohren beim Mendener Sommer. Dann ist Rock’n’Roll angesagt. Zu Gast sind vier Musiker, „The KaiserBeats“. Sie spielen umsonst und draußen ab 20 Uhr auf dem Alten Rathausplatz. Die vier Musiker aus Osnabrück haben sich ganz dem Sound der 50er- und 60er-Jahre verschrieben und rocken sich mit vollem Körpereinsatz und im schwarz-weißen Outfit durch diese Musikära.

Das Sporthighlight

Zwei Wochen vor dem Start in die neue Fußball-Saison sind die Augen auf Hüingsen gerichtet. Dort startet am Samstag die traditionelle Sportwoche. Noch bevor das Turnier um den begehrten Pokal startet, wird das neue Dorfgemeinschaftshaus, die OBO Lounge, eröffnet. Das Turnier zieht sich über eine Woche, die Endrunde findet am folgendem Sonntag, 6. August, statt.

Mal was anderes

Bei schlechtem Wetter lohnt sich ein Besuch der Saunawelt im Hagener Westfalenbad, wo es aktuell im Ruhehaus die Ausstellung „Kunsterlebnis“ von Peter Halm von 10 bis 22 Uhr zu sehen gibt.

