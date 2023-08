Tipps fürs Wochenende: Hüpfburgen-Party, Kino oder Kochkunst

Menden/Balve/Iserlohn. Das Wochenende steht vor der Tür. Was kann ich in Menden und Umgebung unternehmen? Wir haben Freizeittipps zusammengestellt.

Das usselige Wetter der vergangenen Tage soll sich am Wochenende bessern: Knapp 30 Grad, Sonnenschein und ein bisschen Regen am Samstag sagen die Wetterfrösche voraus. Also: Was ist in Menden und Umgebung los? Wir haben Freizeittipps für das Wochenende zusammengestellt.

Mein Tipp für euch: Kino unter freiem Himmel in Balve

Lust auf Kino unter freiem Himmel? Dann ab ins Sauerland-Kino im Stadion der SG Balve/Garbeck am Krumpaul in Balve. Am heutigen Donnerstag, 17. August, gibt es hier „Einfach mal was Schönes“ zu sehen. Regisseurin Karoline Herfurth spielt in der zweistündigen Liebeskomödie die Hauptrolle.

Komödien sind doof? Lieber ein Film über das Schicksal von drei Jugendlichen aus Berlin-Neukölln? „Sonne und Beton“ läuft am Freitag, 18. August. Einlass ist jeweils von 19.45 bis 20.45 Uhr. Am Sportplatz erwartet die Gäste neben Getränken, Snacks unter anderem auch Currywurst. Jeder Gast bekommt einen Liegestuhl oder einen Platz auf einer Bank mit Rückenlehne. Es wird empfohlen eine Decke mitzubringen. Die Filme starten je nach Dämmerung gegen 21 Uhr. Tickets (5 Euro zzgl. Gebühr) gibt es online: www.sauerlandkino.de.

Für die Kleinen: Hüpfburgen-Festival in Hemer

Hüpfburgen gehen immer. Den Abschluss des Strandgartens im Hemeraner Sauerlandpark verknüpfen die Veranstalter mit einem Hüpfburgen-Festival von Samstag bis Sonntag, 19. bis 20. August. Unter anderem ein „gigantisches Wikinger Schiff“ und ein „imposanter Kletterturm“ werden aufgestellt. Dauerkarteninhaber haben freien Eintritt, sonst 5 Euro für Erwachsene, Kinder ab 7 zahlen 2,50 Euro.

Im Rampenlicht: Lesung und Weinprobe in Menden

Wie wäre es mit einem blutroten Abend mit Mord im Mendener Teufelsturm? Freitagabend gibt es hier eine szenische Lesung und Weinprobe. Die Mendener Autoren Astrid und Frank Kallweit werden ab 19 Uhr im Teufelsturm, An der Stadtmauer 49, aus ihrem Buch „MordsAbgang Blutrot“ Geschichten erzählen. Die Autoren spenden ihre Gage für einen guten Zweck. Karten (18 Euro) gibt bei Heike Hempelmann, heikehempelmann@t-online.de oder 0160/97297979.

Das Sporthighlight: Handball-Nachwuchs spielt in Menden

Es ist wahrscheinlich das größte Mendener Handballevent das Jahres. Von Freitag, 18. August, bis Sonntag kommen im Rahmen des Sauerland-Cups die besten Nachwuchshandballer Deutschlands nach Menden. Dafür hat der Veranstalter SG Menden Sauerland ein erstklassiges Teilnehmerfeld zusammengestellt. Gespielt wird in fast allen Mendener Sporthallen. Und erst am Sonntag steht fest, wer bei den weiblichen und männlichen A- und B-Jugenden den Titel gewonnen hat. Zuschauer sind willkommen.

Mal was anderes: Genuss Pur in Iserlohn

„Genuss Pur“heißt es an diesem Wochenende (17. bis 20. August) wieder in Iserlohn auf dem Fritz-Kühn-Platz. Besucher erwarten acht Gastronomen, zwei Bühnen, 16 Bands, Straßentheater und ein Kinder- und Familienfest. Die Gastronomie öffnet Donnerstag und Freitag um 17 Uhr, Samstag um 16 Uhr und Sonntag um 11 Uhr. Das ganze Programm gibt es hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden