Tipps fürs Wochenende: Karneval-Saisonstart in Menden

Menden/Balve/Fröndenberg Da simmer dabei, dat es prima: Seit dem 11.11 läuft die Karnevalssession und jetzt gibt es die erste Party. Was sonst noch los ist im Umkreis.

Lust etwas zu unternehmen, aber keine Ahnung was? Was ist in Menden, Balve, Fröndenberg, Iserlohn und Umgebung los? Wir haben kuratierte Freizeittipps für das Wochenende zusammengestellt.

Mein Tipp für euch: Prinzenproklamation der MKG Kornblumenblau

Das Hoppeditzerwachen liegt bereits hinter den Mendener Karnevalisten: Die Session hat begonnen. Nun steht auch die erste große Party mit der Prinzenproklamation der MKG Kornblumenblau an. Am Samstag, 18. November, werden die beiden Prinzenpaare offiziell proklamiert. Los geht es ab 19.11 Uhr auf der Wilhelmshöhe, Schwitter Weg 29. Einlass ist ab 18.11 Uhr. Die Karnevalisten versprechen den Besuchern Musik (auch von einer Liveband), Tanz und „weitere Höhepunkte“. Der Eintritt kostet 18 Euro pro Person. Die Karten können direkt auf der Homepage der MKG Kornblumenblau im Ticketshop erworben werden unter www.shop.mkg-kornblumenblau.de.

Viel Spaß für wenig Geld: Das Höllen Diebels Revival

Im Mendener Woanders, Marktplatz 1, geht es am Samstag, 18. November, ab: Es wird an „die alten Zeiten“ erinnert, als die Massen „in die Hölle oder ins Diebels“ gingen. „Unsere DJ’s heizen im Keller bei diesem Revival ordentlich mit dem Besten aus House, Club, Mash Up, R’n’B und Hip Hop ein. Für die Diebels-Gänger legt unser DJ das Beste aus der Zeit auf“, so die Veranstalter. Beginn der Partynacht ist um 23 Uhr. Karten gibt es unter anderem im Vorverkauf in der Rille für zehn Euro, an der Abendkasse kosten sie 15 Euro.

Im Rampenlicht: TAPE, Ölspur und Divided Soul im Scaramouche

Grunge- und Rock-Liebhaber kommen am Wochenende in Menden auf ihre Kosten. Das Mendener Scaramouche, Am Hühnenköpfchen 1a, verspricht „eine Nacht voller Adrenalin und unvergesslicher Musik, Freude und intensivem Hörgenuss“. Die Bands TAPE, Ölspur und Divided Soul wollen den Boden des Theaters zum Beben bringen mit ihrem Grunge- und Rock-Sound. Die Veranstaltung findet statt am Samstag, 18. November, im Mendener Zimmertheater. Karten gibt es für 12 Euro (ermäßigt fünf Euro) und der Einlass ist um 19.30 Uhr.

Für die ganze Familie: Adventsmarkt im Balver Stadtteil Eisborn

Der Adventsmarkt in Eisborn steht an: Am Sonntag, 19. November, 13 Uhr, öffnen sich die Türen der Eisborner Schützenhalle, Horster Str. 2. Die Schützenbruderschaft hat rund 20 Verkaufs- und Ausstellungsstände organisiert. Der Schwerpunkt liegt auf adventlicher Dekoration, Weihnachtsartikeln, Geschenkideen und Handarbeiten. Leckerschmecker freuen sich auf Bratwürstchen und Reibeplätzchen. Für den süßen Zahn werden nicht weniger als 60 Torten angeboten.

Das Sport-Highlight der Woche: BSV Menden in Aktion

Die Fußballer des BSV Menden halten nach dem jüngsten Sieg in Sundern den Kontakt zur Tabellenspitze in der Landesliga 2. Am Sonntag hat der BSV ein Heimspiel und hofft auf viele Fans am Kunstrasenplatz im Huckenohl-Stadion (Oesberner Weg 40). Zu Gast ist der SV Attendorn, da ist ein Dreier Pflicht – und für die Fans eine Stadionwurst. Anstoß ist am Sonntag, 19. November, um 15 Uhr.

Mal was anderes: Volkstrauertag an der Gedenkstätte

Innehalten und Gedenken: Das wollen viele Menschen am kommenden Sonntag, 19. November. Der Volkstrauertag ist einer der stillen Gedenktage im November und es wird an zahlreichen Gedenkstätten in Menden und in den Ortsteilen der Leidtragenden aller kriegerischen Auseinandersetzungen gedacht. Es ist ein Tag des Innehaltens, der Einkehr und des Mitfühlens. Die zentrale Gedenkfeier findet statt um 11.30 Uhr an der Gefallenen-Mahnmal-Anlage Battenfelds Wiese, wo traditionell jedes Jahr ein Kranz niedergelegt wird.

