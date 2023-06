"Too good to go": Lebensmittel können damit gerettet werden.

Nachhaltigkeit „Too good to go“ in Menden: Lebensmittel-Tüten per App

Menden. Schnäppchenpreise für gutes Essen: Viele Mendener setzen sich gegen Lebensmittelverschwendung ein und beteiligen sich an der App „Too good to go“

Lebensmittel zu retten, ist jetzt spielend leicht: Einfach per Knopfdruck die Stadt auswählen, einen der teilnehmenden Läden aussuchen und eine Überraschungs-Tüte reservieren und später abholen. So funktioniert die App „Too good to go“, mit der Lebensmittelverschwendung der Kampf angesagt werden soll. Immer mehr Geschäfte machen mit und bieten ihre Produkte zu günstigen Selbstabholer-Preisen an – auch in Menden.

Von Bäckereien über Tankstellenshops bis hin zum Restaurant, Café oder Bio-Markt: In Menden gibt es bereits eine große Auswahl an teilnehmenden Firmen. Nicht jede bietet jeden Tag eine Tüte an, andere sind bereits einen Tag im voraus reserviert und als „ausverkauft“ markiert - wie der Blick in die App zeigt.

Backwaren, Teilchen, Snacks

So zum Beispiel die Tüte von Backwerk an der Hauptstraße 51 (Preis 3,50 Euro) oder die Tüte von der Bäckerei Niehaves an der Unnaer Straße 5 in der Innenstadt (Preis 3,99 Euro) bei der Stichprobe gegen Mittag. Verschiedenste Backwaren, Teilchen und Snacks finden hier den Weg in die Tüte. Auch in den anderen Niehaves-Filialen gibt es dieses Angebot. Insgesamt, so sagt Geschäftsführer Hermann Niehaves, sind 40 Filialen im Umkreis nun mit dabei. Gestartet wurde damit Mitte 2022. „Wir verdienen damit so gut wie nichts. Wir machen das, um unsere CO2-Bilanz zu verbessern und den Nachhaltigkeitsgedanken zu unterstützen.“ Denn für jeden Verkauf wird eine recht hohe Provision für den App-Betreiber fällig. Dennoch sorgten die Teilnahme und das Wissen, anderen damit eine Freude zu machen, aber für ein gutes Gefühl bei dem Unternehmer.

Generell, sagt Hermann Niehaves, würden auch ohne die App keine Lebensmittel weggeworfen. „Wir arbeiten in jeder Stadt mit der Tafel oder einer anderen Hilfsorganisation wie dem DeCent-Laden zusammen. Dort geht die Ware zuerst hin.“ Ein anderer Teil werde zu Tiernahrung verarbeitet. Abgesehen davon wird auch möglichst passgenau eingekauft und kalkuliert. „Aber wir wollten den Menschen auch die Möglichkeit geben, unsere Waren günstig zu kaufen“, begründet er die Teilnahme. Die statistische Auswertung zeige, dass es sich bei den App-Kunden nicht um die „normalen“ Kunden handle, die sonst beim Unternehmen einkaufen. Es handle sich um völlig andere Personengruppen – von Menschen mit kleinem Budget bis hin zu Personen, die schlichtweg Spaß daran hätten, auf Schnäppchenjagd zu gehen. „Bei jungen Leuten ist es glaube ich auch der Hype.“

Pro Filiale gehen im Schnitt zwei bis drei Tüten täglich über die Theke – und das schnell. Meist seien sie früh reserviert. Der Preis wird mehr oder weniger durch die App vorgegeben und liegt bei maximal 20 bis 25 Prozent des eigentlichen Verkaufspreises. Und wenn das Geschäft doch einmal mehr verkauft und nichts übrig bleibt, werden die App-Kunden rechtzeitig darüber informiert.

Zum Unternehmen gehört auch die Schokoladenmanufaktur in Menden. Hier gibt es ebenfalls Überraschungstüten, für 4,99 Euro pro Tüte. „In der Schokoladenmanufaktur Sauerland warten verschiedene feine Confiserie Produkte darauf, von dir gerettet zu werden. Freu dich über Torte, Kuchen, aber auch mal über Schokolade und Pralinen“, schreibt die Schokoladenmanufaktur, die in der Kirchstraße die Wünsche von Naschkatzen erfüllt. Haltbares, sagt Hermann Niehaves, gibt es hier nicht. Die Tüten werden bis zur Abholung gekühlt.

Das Café Bonjour an der Total-Tankstelle, Werler Straße 60, bietet ebenfalls Backwaren an. „Manchmal bleiben auch Produkte aus dem Tankstellenshop übrig, deren Mindesthaltbarkeitsdatum bald erreicht oder bereits überschritten ist“, heißt es. Kosten pro Tüte: 4 Euro. Gleiches gilt für die Jet Tankstelle an der Fröndenberger Straße 86. Für drei Euro gibt es auch hier Backwaren und gelegentlich auch Snacks. Die Aral Tankstelle am Bräukerweg 122b macht auch mit und bietet ein „Abendangebot“, das ab 19 Uhr abends einsehbar ist. Hier gibt es ebenfalls Backwaren aus dem Bistro sowie frische Lebensmittel oder Süßigkeiten aus dem Shop für 3,50 Euro pro Tüte.

Bistro in der Tankstelle

Mit dabei ist auch das Bistro Vital der HEM-Station an der Hämmerstraße: Zwischen 21 und 23 Uhr können hier abends für 3,50 Euro übrig gebliebene Lebensmittel abgeholt werden. Zwischen 19 und 19.30 Uhr werden Schnäppchenjäger auch bei Rewe to Go bei der Aral-Tankstelle an der Fröndenberger Straße 291 fündig.

Auch ein Supermarkt taucht in der Liste auf: Denns Bio Markt, Unnaer Straße 24, bietet drei verschiedene Überraschungstüten an: Backwaren, Obst und Gemüse oder eine gemischte Tüte mit „übrig gebliebenen Lebensmitteln aus allen Bereichen des Marktes“, die „aus verschiedenen Gründen aussortiert wurden, aber nach wie vor uneingeschränkt genießbar sind“. Und wer keine Lust aufs Kochen hat, kann sich auch eine Tüte asiatischen Essens sichern. Mittagsbuffet (Tüte für 4 Euro) oder Abendbuffet (abholen ab 21.40 Uhr, Tüte für 5 Euro) gibt es beim Himalaya Restaurant, Fröndenberger Straße 101. Hier werden „Leckereien vom Buffet“ verpackt, die übrig geblieben sind und sonst im Müll landen würden. In diesem Sinne: Guten Appetit.

