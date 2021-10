Toto Kannengießer erweitert sein Möbel-Outlet in Menden

Thorsten „Toto“ Kannengießer baut aus. Am 30. Oktober wird das Möbel Outlet an der Fröndenberger Straße erweitert. In den früheren Ausstellungsräumen von Elmer Bad und Heizung gibt es dann Sofalandschaften zu bestaunen.

Das Möbel Outlet von Thorsten „Toto“ Kannengießer an der Fröndenberger Straße platzt sprichwörtlich aus allen Nähten. Und weil der Platz in der früheren Galvanik langsam knapp wird, will er nun expandieren. Die Möglichkeit dafür ergibt sich für ihn direkt vor der eigenen Haustür.

Auch am Wochenende bummeln

Vor gut zehn Jahren beginnt die Geschichte des Möbel Outlets Menden (MOM) an der Frödenberger Straße. In Eigenregie renoviert Toto Kannengießer die frühere, baufällige Galvanik. Inzwischen gibt es auf gut 500 Quadratmetern Ausstellungsfläche Sofas, Regale, Sideboards und Lampen in sämtlichen Formen und Farben. Weil in der ehemaligen Industriehalle aber langsam der Platz knapp wird, hat sich der Mendener nach Erweiterungsmöglichkeiten umgeschaut – und ist buchstäblich vor der eigenen Haustür fündig geworden. „Wir stoßen hier so langsam ans Limit. Die Fläche reicht nicht aus“, sagt Kannengießer.

In den früheren Ausstellungsräumen von Elmer Bad und Heizung gibt es bald Sofalandschaften zu bestaunen. Foto: Tobias Schürmann

Im Ausstellungsraum des Sanitärunternehmens Elmer gibt’s ab 30. Oktober Sofas und Couchlandschaften zu sehen, statt Bad- und Toilettenausstellungen. Die „Nachbarschaftshilfe“ sei schnell in trockenen Tüchern gewesen. Nun laufen die Umbauarbeiten bereits. So soll vor allem die Sichtbarkeit des Geschäftes steigen. Denn bisher sei das MOM zwischen Jet-Tankstelle und Sanitärfachgeschäft mitunter ein wenig versteckt gelegen; sobald das Rolltor heruntergelassen wurde, sah man nichts mehr. „Die neue Ausstellungsfläche dient natürlich auch der Attraktivitätssteigerung“, erklärt Toto Kannengießer. Wie in Autohäusern könne man künftig auch am Wochenende vorbeischlendern und sich nach neuen Möbeln durchs Schaufenster umsehen. „Eventuell bieten wir sonntags dann auch Besichtigungen an, auch wenn der Verkauf da natürlich nicht möglich ist.“ Doch das sei noch nicht sicher.

Fest zur Eröffnung

Derweil machen sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie auch bei Möbeln und Leuchten bemerkbar. Lieferzeiten von bis zu 15 Wochen für Sofas sind keine Seltenheit, sagt der Unternehmer. Das habe vor allem mit den Lieferketten in Asien zu tun. „Die Hersteller konnten teilweise keine Sofas produzieren, weil Schrauben oder Tackernadeln gefehlt haben“, sagt Kannengießer. Mittlerweile habe es aber ein Umdenken gegeben. Teile der Produktion könnten wieder nach Europa verlagert werden, um eben jene Probleme künftig zu vermeiden – wenngleich das zulasten des Endkunden gehe. „Die Preise steigen wieder“, sagt Toto Kannengießer. Ähnliches gelte für die Leuchten-Branche, die fast ausschließlich in Asien produzieren lasse.

Dass die Erweiterung fast unumgänglich ist, fällt bei einem Blick ins Lager des MOM auf. Dort stapeln sich Sofas und Polstergarnituren. Gut 900 Quadratmeter Ausstellungsfläche soll es künftig geben – alles auch neu aufgeteilt. Zum Start am Samstag, 30. Oktober, plant der Unternehmer ab 10 Uhr ein kleines Familienfest.