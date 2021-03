Der 81-jährige Fußgänger wurde bei dem Unfall in Menden schwer verletzt.

Polizei Transporter fährt in Menden Fußgänger an: Schwer verletzt

Menden. Ein 81-jähriger Fußgänger ist am Mittwoch bei einem Unfall in Menden schwer verletzt worden. Ein Transporter hatte den Mann erfasst.

Ein 81-jähriger Fußgänger ist am Dienstag in Menden angefahren und bei dem Unfallschwer verletzt worden. Das teilt die Polizei am Mittwoch mit.

Ein 72-jähriger Fröndenberger war mit seinem Transporter auf der Poststraße in Richtung Unnaer Straße unterwegs. Er bog an der Einmündung nach links auf die Unnaer Straße ein. Hier fuhr er laut Polizei aber nicht auf der rechten Straßenseite, sondern auf der linken Seite weiter.

81-Jähriger überquerte die Straße auf dem Fußgängerüberweg

Im gleichen Moment überquerte ein 81-jähriger Mendener die Unnaer Straße auf dem dortigen Fußgängerüberweg von links nach rechts, aus Sicht des Lkw-Fahrers. Es kam zum Zusammenstoß. Der 81-Jährige musste ins Krankenhaus gebracht werden, wo er stationär blieb. An dem Transporter entstand laut Polizei ein geringer Sachschaden.

Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Menden (02373/90990) oder beim Verkehrskommissariat Menden (90997123) zu melden.