Treffpunkt Internet: Gruppen und Ehrenamtler verkuppeln

Menden Mendens Stadtverwaltung stellt Engagementplattform vor: Von langfristigem Einsatz bis zum Kuchenbacken ist alles möglich.

Die Partnersuche ist heute längst nicht mehr nur ein Thema für die Disco. Viele Paare finden sich im Internet - und allen Unkenrufen zum Trotz halten solche Beziehungen oft sehr lange, manche vielleicht für immer. Was in der Liebe funktioniert, soll nun auch im Ehrenamt funktionieren. Zugegeben: Der Name Engagementportal ist nicht gerade sexy - er zeigt aber deutlich, worum es geht. Wer sich für die Gesellschaft einbringen will, soll hier Angebote finden. Vereine, Institutionen und Gruppen können veröffentlichen, wo sie Bedarf haben.

„Das ist ein toller, digitaler Marktplatz“, sagt Michael Roth. Er und Heike Berkes haben mit der Stabsstelle Bürgerengagement einen Beschluss des Sozialausschusses umgesetzt. Unverzichtbar war bei der Entwicklung Jasmin Grünschläger von der Stabsstelle Digitalisierung. Sie hat dafür gesorgt, dass unter www.menden-engagiert.de ein Angebot entsteht, auf dem sich Vereine und am Ehrenamt Interessierte leicht zurechtfinden.

Halle an der Saale ist das Vorbild für Menden

„Unser Vorbild ist Halle an der Saale. Die haben da seit 15 Jahren ein solches Portal, das toll funktioniert“, berichtet Heike Berkes. Das Prinzip ist einfach: Vereine oder Gruppierungen stellen sich vor und machen, falls vorhanden, Angebote fürs Ehrenamt. Das kann vom Training in einem Sportverein bis hin zum Kuchen- oder Waffelbacken für eine Veranstaltung reichen, vom langfristigen Engagement bis zum einmaligen Einsatz.

Eine besonders gute Nachricht: Das Portal läuft komplett eigenständig, hängt nicht mit dem Hacker-Angriff auf den Dienstleister Südwestfalen IT zusammen. „Wir haben jetzt ein Grundgerüst, das Ganze muss noch wachsen“, sagt Heike Berkes. Wer Fragen zur Bedienung der Plattform hat oder Unterstützung beim Einpflegen von Daten bracht, kann sich per E-Mail an engagiert@menden.de werden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stabsstelle Bürgerengagement im Rathaus helfen gerne und sind auch unter Tel. (02373) 9031543 erreichbar.

Digitaler Infoabend und Vorstellung im Sozialausschuss

Für Vereine, Institutionen und Gruppierungen gibt es am Donnerstag, 7. März, um 18 Uhr eine digitale Infoveranstaltung. Auch dafür sind Anmeldungen per E-Mail an engagiert@menden.de schon jetzt möglich. Dem Sozialausschuss wird die Plattform in seiner nächsten Sitzung am 14. Februar um 17 Uhr im Ratssaal vorgestellt. Dann sind natürlich auch interessierte Bürgerinnen und Bürger willkommen. Weitere Fortbildungsangebote, etwa in Zusammenarbeit mit der VHS, sollen folgen.

Wer ein Ehrenamtsangebot einträgt, wird von Frage zu Frage geführt, damit auch keine Eintragung vergessen wird. So kann sehr genau beschrieben werden, welche Angebote es gibt. Außerdem kann es wichtig sein, ob Interessierte einen Übungsleiterschein oder einen Führerschein benötigen. Für die Arbeit mit Kindern ist in vielen Fällen ein erweitertes Führungszeugnis erforderlich.

Erste Angebote sind schon jetzt verfügbar

Schon jetzt sind etwa Angebote des Vereins Aktivokal, des Naturschutzzentrums Arche Noah und des Bürgerbusvereins Menden verfügbar. „Wir wollen den Vereinen und Gruppierungen eine größere Sichtbarkeit geben“, sagt Michael Roth. Und Jasmin Grünschläger ergänzt: „Mit dem digitalen Angebot erreichen wir ganz sicher nochmal Zielgruppen.“

