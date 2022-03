Trinkwasserspender für Schulen in Menden gefordert

Trinkwasserspender – wie hier in Oberhausen – könnten auch in Mendener Schulen bald aufgestellt werden.

Menden. Die Linke-Ratsfraktion schlägt die Installation von Trinkwasserspendern in städtischen Schulen vor. Das steckt dahinter.

Die Mendener Ratsfraktion der Linken fordert die Einrichtung von Trinkwasserspendern in allen städtischen Schulen, die daran Interesse haben. Sprecher Thomas Thiesmann hat für seine Fraktion den entsprechenden Antrag an Bürgermeister Dr. Roland Schröder auf den Weg gebracht.

Eine erste Anfrage der Fraktion im Schulausschuss an die Stadtverwaltung habe ergeben, dass bis auf das Gymnasium an der Hönne an keiner städtischen Schule Trinkwasserspender vorhanden seien, heißt es in dem Antrag. „Gleichzeitig äußern mehrere der befragten Schulen ihr Interesse an der Anschaffung von Trinkwasserspendern“, erläutert Thomas Thiesmann.

Für die Installation von Trinkwasserspendern in Schulen sprechen aus Sicht der Linken mehrere Gründe. So ließe sich mit passenden Trinkwasserspendern ein schlechtes Trinkverhalten früh vermeiden. Wasser versorge alle Organe, insbesondere das Gehirn mit Nährstoffen. Die Schülerinnen und Schüler griffen öfter zu verfügbarem Wasser, als zu süßen und kalorienhaltigen Getränken. Während der Körper bei süßen Getränken mit der Verarbeitung des Zuckers beschäftigt ist, steigere Wasser die Konzentration und die Leistungsbereitschaft. „Somit fördern Trinkwasserspender in Schulen die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler“, führt Sprecher Thiesmann aus.

Trinkwasserspender förderten darüber hinaus den umweltbewussten Umgang mit der Natur und den natürlichen Ressourcen und reduzieren so den ökologischen Fußabdruck.

Werde das Thema Wasser als Projekt in den Schulalltag eingebunden, werde dadurch auch die Wertschätzung für regionales Trinkwasser gesteigert, die positive Einstellung zu dieser wertvollen Ressource gestärkt und Nachhaltigkeit vermittelt.

Fördermöglichkeiten nutzen

Wasserspender seien zudem platz-, müll- und kostensparend. Durch den Verzicht auf Angebote in Einwegflaschen und -verpackungen entfallen Transport, Rückgabe und Müll von mitgebrachten Flaschen und Trinkpäckchen.

Die Ratsfraktion der Linken beantragen daher die Installation von Trinkwasserspendern in allen interessierten städtischen Schulen. Sie bittet die Verwaltung um eine Darstellung, welche Lösungen für Trinkwasserspender zu welchen Investitions- und Wartungskosten realisierbar sind.

Für die Installation seien dabei die bestehenden Fördermöglichkeiten für fest installierte Trinkwasserspender zu nutzen.

