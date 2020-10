Trödelmarkt-Händler in Menden: „Leute sind in Kauflaune“

Die Verkäufer zeigen sich nach dem im Vorfeld vieldiskutierten Trödelmarkt in Menden zufrieden. Viele Besucher seien in Kauflaune.

Ein Trödelmarkt inklusive verkaufsoffenem Sonntag für zwei Euro sorgte im Netz mächtig für Diskussionen. Teils regte man sich über den Eintritt auf, teils auch darüber, dass viel zu wenig Trödelstände da gewesen seien. Das haben auch die Händler selbst gemerkt — und freuten sich über wenig Konkurrenz. Für sie war’s ein guter Tag, auch dank der Planung der Stadt.

Hier werden Spielzeuguhren und CDs verkauft, dort gibt’s Videospiele, und an einem anderen Stand jeden erdenklichen Krimskrams zu kaufen. „Guck mal!“, ruft ein Mädchen seinem Bruder zu. „Hier gibt‘s sogar ‘ne X-Box!“ Christian Tuschinski ist mit seinem Sohn zusammen auf dem Markt in der Zwei-Euro-Zone. „Wir hatten natürlich vorher große Angst wegen des Wetters, aber da haben wir echt Glück gehabt“, sagt er. „Eins kann ich sagen“, lächelt er. „Die Leute sind in Kauflaune.“ Normalerweise sei er auf dem traditionellen Kinderflohmarkt in der Stadt. Der sei natürlich anders, aber „hier gibt’s weniger Mitstreiter. Deshalb ist es hier vielleicht sogar besser“, lacht er.

Einweisung lief unproblematisch

Er und sein Sohn sind sehr zufrieden — auch mit der Organisation der Veranstaltung. „Die Einweisung lief total unproblematisch ab. Da haben die Ordner gute Arbeit geleistet. Und die Security achtet auch sehr gut auf die Einhaltung der Coronaregeln“, betont der Vater.

Ähnliche Erfahrungen macht auch Marc Friese, der gemeinsam mit seiner Tochter und seinem Vater in Menden zu Gast ist — die Drei kommen aus Lüdenscheid. „Wir haben uns spontan entschieden herzukommen, und es war total entspannt und unproblematisch, hier noch diesen Platz zu bekommen“, erzählt der Vater. Seine Tochter Lenja (9) sitzt neben ihm, die Gitarre auf dem Schoß, und spielt ein paar Töne. „Es ist grundsätzlich einfach super, dass was machbar ist“, findet Friese. Gerade draußen sei das Ansteckungsrisiko ja auch nicht allzu hoch. „Es halten sich auch wirklich die meisten an die Regeln“, sagt er.

Er hat nur positive Worte für die Stadt übrig: „Man muss da auch echt den Veranstalter loben. Vieles fällt aus, und dass ich jetzt hier sein kann mit Opa und Lenja ist toll.“

Im Netz hagelt es Kritik, doch für die Händler war der Sonntag ein Tag, der positives Feedback bringt.