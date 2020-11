Hier war das Vorderrad noch angekettet: Doch am Wochenende verschwanden in Menden zwei Bikes komplett, obwohl auch sie gut gesichert waren.

Diebstähle häufen sich Trotz guter Schlösser: In Menden wieder Fahrräder geklaut

Menden. Gleich zwei Fahrraddiebstähle meldet die Polizei in Menden vom Wochenende. In beiden Fällen sind die Bikes bisher spurlos verschwunden.

Die Meldungen über gestohlene Fahrräder in Menden reißen nicht ab. Gleich zwei Fahrräder sind nach Angaben der Polizei in Menden am vergangenen Wochenende gestohlen worden – und das, obwohl beide gut gesichert waren.

An Laterne angekettet – das Mountainbike verschwindet trotzdem

Am Freitagmorgen verschwand ein Mountainbike an der Oberen Promenade. Der Eigentümer hatte es gegen 7.45 Uhr auf der Brücke zwischen Oberer Promenade und Walramstraße abgestellt und an einer Laterne angekettet. Doch als er gegen 13.15 Uhr zurückkehrte, wartete eine böse Überraschung auf ihn: Das rot/schwarze Scott USA Strike Fully-Mountainbike war verschwunden.

Auch zwei Schlösser schrecken Dieb am Bösperder Weg nicht ab

Mit gleich zwei Schlössern hatte tags darauf ein Mendener sein Fahrrad am Bösperder Weg am Gelände gegenüber der Einmündung zum Industriegebiet gesichert. Doch alle Sicherungen halfen ihm nichts: Als er nach eineinhalb Stunden am Samstag gegen 18 Uhr zu seinem schwarz/weiß lackierten Mountainbike zurückkehrte, war es mitsamt den Schlössern weg.

Polizei fragt jetzt nach Zeugen: Wer erkennt die Räder wieder?

Die Polizei Menden bittet nun um Hinweise, sollte eines der beiden gestohlenen Räder irgendwo wieder auftauchen. Die Wache an der Kolpingstraße ist für Hinweise unter der Mendener Rufnummer 90 99 0 zu erreichen.