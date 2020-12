Traditionsveranstaltung Turmblasen 2020 in Menden kommt per Video ins Wohnzimmer

Menden. Das Mendener Turmblasen 2020 ist gerettet. Die Tradition kommt in diesem Jahr an Heiligabend ins Wohnzimmer. Alle Informationen zum Video.

Das traditionelle Turmblasen in Menden fällt trotz Corona nicht aus. Die Veranstaltung kommt in diesem Jahr per Video ins Wohnzimmer. Das städtische Kulturbüro, Pastoralverbund St. Vincenz, das Fanfarencorps Lendringsen, der Chorverband Hönne-Ruhr und die WESTFALENPOST haben das Video gemeinsam produziert. Es wird am Heiligabend 2020 ab 16.45 Uhr für alle Internet-Nutzer kostenlos zu sehen sein.

„Wir wollen einfach diese Tradition erhalten“, sagt Kulturbüro-Leiter Andreas Nolte. Er wollte wie die anderen Beteiligten das Turmblasen an Heiligabend nicht einfach komplett ausfallen lassen. Da sich gerade an Heiligabend niemand untereinander konkurrieren wollte, lag die Idee nahe, einfach einen gemeinsamen Film zu produzieren, der von jedem Mendener – und erstmals sogar weltweit – betrachtet werden kann. So war das Turmblasen im Jahr 2019!

Viele Beteiligte realisieren gemeinsam den Film

Das war angesichts der Corona-Regeln gar nicht so einfach. Erst in der vergangenen Woche fiel beim Kulturbüro die Entscheidung, an Heiligabend gar nichts live in der Innenstadt anzubieten. „Wir wollten keinerlei Risiko eingehen“, sagt Nolte. Das Mendener Team EinzDesign und Werbegemeinschafts-Chef Falk Steidel verantworteten die Aufzeichnung mehrerer Ton- und Video-Sequenzen. Die WESTFALENPOST übernahm die restlichen Video-Aufnahmen und den professionellen Schnitt des gut 15-minütigen Films und stellt die Plattform für die Verbreitung zur Verfügung.

Der Film soll das Turmblasen, das seit knapp 100 Jahren jährlich stets von mehreren Tausend Mendenern auf dem Platz vor dem Alten Rathaus verfolgt wird, so klassisch wie nur möglich abbilden. Fürs Video wurde viel improvisiert, fast alles wurde aber neu aufgezeichnet. Nur der Chorgesang muss „aus der Konserve“ kommen, weil ein Chorauftritt gerade beim besten Willen nicht möglich gewesen wäre.

Begeisterter Spontan-Applaus von Passanten bei der Aufzeichnung

Eine kleine Kostprobe durften Bewohner der Innenstadt bereits am Sonntagnachmittag erleben. Videograf Olaf Fuhrmann von den Funke Foto Services der WESTFALENPOST zeichnete den Auftritt der Turmbläser unter strengster Einhaltung der Corona-Regeln auf. Stefan Cosack (64) und Raphael Westermann (24) vom Fanfarencorps Kolping Lendringsen spielten für die Aufzeichnung die Lieder „Stille Nacht, Heilige Nacht“, „O, Du Fröhliche“ und „Es ist ein Ros entsprungen“.

Wegen der Corona-Beschränkungen konnten die Trompeter in diesem Jahr – selbst für ein Video – nicht in gewohnter Fünfer-Besetzung auftreten. Wegen der geringen Abstände ging es auch nicht auf den Balkon des Kirchturms von St. Vincenz. Oben hätten die Trompeter einfach zu nahe am Kameramann gestanden. Für die erste Kostprobe gab es von Passanten direkt den ersten Applaus. Um keine zu große Aufmerksamkeit zu erzeugen, fand die Aufzeichnung extra in der sehr publikumsarmen Zeit am Sonntag statt.

Bürgermeister Roland Schröder hält eine kurze Rede

Auch Bürgermeister Roland Schröder war sofort dabei, als er von der Idee hörte. Das neue Stadtoberhaupt hält eine kurze Rede. Pfarrer Jürgen Senkbeil liest in einem ebenfalls kurzen Stück das Evangelium vor. Auch das weihnachtliche Glockengeläut („Beiern“) wird zu hören sein. Es entstammt einem Beitrag, den die langjährige WP-Fotografin Martina Dinslage vor drei Jahren mit der „Beier-Gruppe“ produziert hatte.

Auch wenn das Video auch nach Heiligabend weiter im Netz zu sehen sein wird: Andreas Nolte wünscht sich, dass möglichst viele Mendener zeitgleich „einschalten“. „Wir wollen dieses Gemeinschaftsgefühl ganz deutlich machen“, sagt er. Wer den Film pünktlich um 16.45 Uhr gestartet hat, kann danach vor die Tür treten und ins weihnachtliche Menden lauschen. Alle Innenstadtkirchen – egal ob katholisch oder evangelisch – werden um 17 Uhr zum gemeinsamen Geläut ansetzen und Heiligabend im wahrsten Sinne des Wortes gemeinsam einläuten.

Der Zeitplan für Heiligabend (24. Dezember 2020):