Turmblasen in Menden – Heiligabend ab 16.30 Uhr im Netz

Turmblasen auf dem Turm von St. Vincenz in Menden. Hier ein Screenshot aus dem Video, das an Heiligabend ab 16.30 Uhr hier auf dieser Seite zu sehen sein wird.

Menden. Das traditionelle Turmblasen in Menden gibt es an Heiligabend ab 16.30 Uhr hier in einem Video zu sehen – Tradition mit Chor, Pfarrer & Trompete.

Das Turmblasen in Menden gibt es auch in diesem Jahr an Heiligabend digital zu sehen. Die Stadt hat ein Video produzieren lassen, das am 24. Dezember ab 16.30 Uhr auf dieser Seite freigeschaltet wird. Der Film wird auch nach Heiligabend noch zu sehen sein (bitte nach 16.30 Uhr Seite im Browser einmal neu laden!).

Das von der Mendener Agentur Einz-Design erstellte Video bildet das Turmblasen ab wie es eigentlich sein sollte – wenn es nicht wie im vergangenen Jahr wegen Corona abgesagt werden müsste. Dazu gehören wieder drei Lieder, die von den Turmbläsern dieses Mal vom Turm gespielt werden. Auch der für das Turmblasen zusammengekommene Projektchor singt Lieder. Zu sehen und zu hören sind auch Ansprachen von Pfarrer Jürgen Senkbeil und Bürgermeister Roland Schröder (parteilos). Auch das traditionelle Beiern, das Läuten der Glocken in einem bestimmten Rhythmus, ist zu hören.

Hier geht’s zum Bericht: Das Beiern in Menden ist Schwerstarbeit!

Bericht über die Turmbläser: Zwei Männer mit Herz für die Tradition!

Hier ist der Film vom Turmblasen 2020 aus dem vergangenen Jahr zu sehen:

Turmblasen 2020 - dieses Jahr digital im Wohnzimmer Turmblasen 2020 - dieses Jahr digital im Wohnzimmer

Bürgermeister Roland Schröder geht in seiner Ansprache auf die aktuelle Corona-Situation ein – zu der auch die Absage des Turmblasens gehört: „Bei allen Hiobsbotschaften, die wir in den vergangenen Monaten immer wieder erhalten haben, möchte ich alle bitten, die Hoffnung und Zuversicht nicht aufzugeben.“ Das Turmblasen sei ein Ausdruck dieser Hoffnung. Und mit Impfen und Boostern werde auch ganz handfest etwas getan: „Mit zahlreichen Impfangeboten in der Stadt sind wir auf einem guten Weg.“ Schröder bedankt sich bei allen Helfern. Schröder dankt auch für die Solidarität, den Rettern und Unterstützern beim Hochwasser im vergangenen Sommer.

Auch im vergangenen Jahr musste auf das Turmblasen verzichtet werden. Diesen Film (hier geht’s zum Film und zum Bericht!) gab es damals schon als Ersatz für die Live-Veranstaltung zu sehen.

Turmblasen 2016 in Menden Turmblasen 2016 in Menden Weihnachten 2016 Turmblasen Foto: WP

