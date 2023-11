Turmblasen: Mendener Weihnachtschor lädt wieder zu Proben

Menden/Balve/Fröndenberg Kein Advent ohne Mendener Weihnachtschor! Wer Lust hat an Heiligabend vorm Vincenz zu singen, komme einfach zur Probe.

Woran merkt man in Menden, dass die Adventszeit ansteht? Na klar: Der Mendener Weihnachtschor trifft sich wieder! Alle Interessierten an diesem von der WP begleiteten Projekt, ob sie Chorsänger sind oder auch nicht, sind vom Chorverband Hönne/Ruhr herzlich zum MItsingen eingeladen.

Chor zum Turmblasen erfindet sich sich jedes Jahr aufs Neue

Diese Truppe erfindet sich immer wieder neu: Sie besteht aus begeisterten Veteranen ebenso wie aus den jährlichen Newcomern. Der Mann, der daraus in nur vier Proben ein tolles Heiligabend-Event machen soll, ist einmal mehr Chorleiter Hermann Diebecker, der allerdings in diesem Jahr seinen Abschied vom Weihnachtschor gibt.

Diesmal an Heiligabend: „Ave Maria“ und „Mary‘s Boy Child“

Dafür durfte er die Lieder aussuchen: das „Ave Maria“, erstmals ein Chorstück mit Solistin, und „Mary’s Boy Child“ mit Trompete, das viele noch von Boney M. kennen. Vier Proben wird es geben: Am Mittwoch, 29. November, am Dienstag, 5. Dezember, am Mittwoch, 13. Dezember, und am Dienstag, 19. Dezember, sind alle Interessierten jeweils von 19 bis 20 Uhr im Alten Ratssaal willkommen.

