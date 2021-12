U12-Kinder: Impftermine ab sofort über Kreis Unna zu buchen

Fröndenberg/Kreis Unna. Auch Kinder im Alter unter 12 können ab Freitag in Unna gegen Corona geimpft werden. Termine sind ab sofort über die Kreis-Homepage zu buchen.

Am Freitag, 17. Dezember, beginnt der Kreis Unna mit den Kinderimpfungen in der Impfstelle Unna an der Platanenallee. Jetzt ist das Terminbuchungsportal freigeschaltet worden. Ab sofort können Termine über www.kreis-unna.de gebucht werden. Über diesen Link gelangen Eltern zunächst zu einer Altersabfrage. Dort ist das Alter der zu impfenden Person einzugeben.

Eltern werden direkt zu den Kinderimpfterminen weitergeleitet

Für die Altersklassen 5 bis 11 werden Eltern direkt zu den Kinderimpfterminen weitergeleitet. Ältere Personen gelangen zu den übrigen Impfterminen. Eine Übersicht über die derzeit geplanten Impf-Termine für Kinder ist hier ebenfalls einsehbar.

Auch eine Einwilligungserklärung ist eingestellt. Eltern werden gebeten, sie auszufüllen und zur Impfung mitzubringen.

