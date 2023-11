Überdimensionaler Weihnachtsbaum und Glühwein

Der Weihnachtsmarkt in Iserlohn steht in den Startlöchern. Der Startschuss fällt am Donnerstag, 23. November.

Menden Das Wochenende steht vor der Tür. Was kann ich in Menden und Umgebung unternehmen? Wir haben Freizeittipps zusammengestellt.

Lust etwas zu unternehmen, aber keine Ahnung was? Was ist in Menden, Balve, Fröndenberg, Iserlohn und Umgebung los? Wir haben kuratierte Freizeittipps für das Wochenende zusammengestellt.

Mein Tipp für euch

Lust mit einem Punsch die vorweihnachtliche Wintersaison zu starten? Der Weihnachtsmarkt „Wald Stadt Weihnachten“ in Iserlohn steht in den Startlöchern. Am Alten Rathausplatz ist der Aufbau der Buden für den Weihnachtsmarkt abgeschlossen und am Donnerstag, 23. November, fällt dann der Startschuss für die „Wald | Stadt | Weihnacht“. Und nicht nur auf dem Alten Rathausplatz, sondern in diesem Jahr auch auf dem unteren Schillerplatz, wo ja bereits seit einigen Tagen der „überdimensionale Weihnachtsbaum“ aufgebaut ist. Los geht es um 18 Uhr, gleich zum Auftakt werden wieder die Iserlohner Stadtmusikanten spielen.Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt ab dann montags bis donnerstags von 11 bis 21 Uhr, freitags und samstags von 11 bis 22 Uhr und sonntags von 13 bis 21 Uhr.

Für die Kleinen

Kultur für die Kleinsten ab vier Jahren: Am kommenden Sonntag, 26. November, startet um 16 Uhr auf der Wilhelmshöhe Menden, Schwitter Weg 29, die Vorführung von Pettersson und Findus. Der schrullige Petterson lebt allein auf seinem alten Bauernhof und bastelt an Erfindungen, die aber meistens leider überhaupt nicht funktionieren. Als eines Tages eine kleine Katze ihn mit großen Augen aus einer grünen Kiste ansieht, kann Pettersson nicht anders und nimmt sie zu sich, obwohl er angeblich gerne allein ist. Findus ist zwar wie alle Katzenkinder ziemlich wild und oft auch frech, doch Pettersson kann ihm einfach nicht böse sein. Gemeinsam erleben sie ein Abenteuer. Karten kosten für Kinder 5 Euro, für Erwachsene 5,50 Euro im VVK. Tageskasse: Kinder 6 Euro, Erwachsene 6,50 Euro. Karten sind unter anderem erhältlich in der Buchhandlung Daub und bei Tabak Semer sowie bei proticket.de

Im Rampenlicht

Vom 24. November bis 3. Dezember findet in der Lürbke die erste Lichterwoche statt. An verschiedenen Stellen im Dorf werden anlässlich des 75-jährigen Jubiläums der Schützenbruderschaft St. Hubertus Lürbke Orte und Gebäude mit bunten Lichtstrahlern beleuchtet. Täglich ab Eintritt der Dunkelheit bis 22 Uhr kann man die Lürbker Lichter bestaunen. Wer sich einem geführten Rundgang anschließen möchte, hat am Samstag, 25. November, ab 18 Uhr dazu Gelegenheit. Los geht‘s ab Hubertusheim, das ebenfalls in bunten Farben erstrahlt. Nach dem Rundgang klingt der Abend gegen 20 Uhr bei netten Gesprächen, Glühwein und anderen Getränken sowie Bratwurst an der Feuerstelle am Hubertusheim aus. Für den Rundgang zu festem Schuhwerk und wetterfester Kleidung geraten.

Laden erneut zur Mendener Glühweinwanderung ein (von links nach rechts): Jörg Treese, Daniel Oberkampf, Toni Castrignano und Moritz Kickermann. Foto: Franziska Kickermann / Phono Forum

Mal was anderes

Die Mendener Glühweinwanderung findet in diesem Jahr erneut statt. Am Freitag, 24. November, und Samstag, 25. November, locken vier Stationen jeweils von 17 bis 22 Uhr in die Mendener Altstadt. Der Rundgang verläuft durch die Altstadt von Menden mit den vier weihnachtlichen Glühweinständen beim Haus Oberkampf, Tabak Semer, der Mendener Mühle und phono-forums Glühwein Garten bei der ehemaligen Fahrschule Weber an der Unnaer Straße.„Die Teilnahme an der Glühweinwanderung ist kostenfrei und ohne vorherige Anmeldung möglich. Lediglich die Getränke und Speisen an den jeweiligen Stationen kosten etwas“, betonen die Organisatoren. Haus Oberkampf bietet Grünkohl, Tabak Semer weihnachtliches Gourmet-Popcorn, die Mendener Mühle Bruschetta und das phono-forum Bratwürstchen an. In diesem Jahr werden zudem die besten Gruppenfotos prämiert und mit Preisen der vier Gastronomen und Unternehmen belohnt. Dafür muss das Foto auf Facebook oder Instagram mit dem Hashtag #glühweinwanderung markiert werden.

Die Freizeittipps der Mendener Lokalredaktion erscheinen jeden Donnerstag und blicken auf das Wochenende. Sie veranstalten ein tolles Event in Menden, Balve, Fröndenberg, Iserlohn, Neheim, Arnsberg oder Dortmund, das in eine unserer Kategorien passt und nicht fehlen sollte? Schreiben Sie uns eine kurze Mail mit allen Daten dazu an menden-westfalenpost@funkemedien.de mit dem Betreff „Freizeittipp“.

