Ukraine-Flüchtlinge: Stadtverwaltung Menden schaltet Hotline

Die Anfragen von Mendener Bürgerinnen und Bürgern bei der Stadtverwaltung, Geflüchtete aus der Ukraine aufzunehmen, ist sehr groß. Um schnell und unkompliziert arbeiten zu können, hat Bürgermeister Dr. Roland Schröder eine sogenannte Task Force einberufen, die alle erforderlichen Aktivitäten bei der Stadtverwaltung steuern wird. +++ Lesen Sie auch: Ukraine-Krieg: Grenzenlose Hilfsbereitschaft in Menden +++

Die Kolleginnen und Kollegen aus fast allen Bereichen der Stadtverwaltung möchten den Geflüchteten von Anfang an zur Seite stehen. „Unser Angebot richtet sich an alle, die Hilfe suchen oder anbieten. Daher wird aktuell eine Hotline und eine Mailadresse eingerichtet, die ab Freitag, 11. März, freigeschaltet wird.“ Hier werden Fragen rund um die Unterstützung für Ankommende und Helfende beantwortet: 02373/903 - 11 99 (erreichbar Montags bis freitags von 8 Uhr bis 11.30 Uhr). Für E-Mails steht ukraine@menden.de zur Verfügung. Wer etwa Wohnraum zur Verfügung stellen möchte, kann dies über diese E-Mail angeben.

Task Force Menden: Runde ist erstmals am Dienstag zusammengetreten

An der Task Force haben die Abteilungen Jugend & Familie, Schule, Sport & Soziales, Zentrale Dienste, Feuer- und Rettungsdienst, Bürgerdienste, Sicherheit & Ordnung, Bürgermeisterbüro und der Verwaltungsvorstand teilgenommen. Diese Runde ist am Dienstag erstmalig zusammengetreten. „In den kommenden Wochen werden wir als Verwaltung zahlreiche administrative Aufgaben zu erledigen haben“, so Schröder weiter.

Er sei aber begeistert vom Ideenreichtum des Teams, um möglichst niedrigschwellige Angebote zu entwickeln und gemeinsam mit ehrenamtlichen Kräften umzusetzen. Heike Berkes und Michael Roth von der Stabsstelle Bürgerengagement bilden zurzeit einen Unterstützerkreis, um gezielt Lösungen für die in Menden angekommenen Ukrainerinnen und Ukrainer zu entwickeln. +++ Auch interessant: Pfarrheim St. Josef Lendringsen: Sammelaktion für die Ukraine +++

Koordination und Unterbringung von Geflüchteten durch das Team Integration

„Es ist wichtig“, fügt Roland Schröder hinzu, „dass wir uns seitens der Stadtverwaltung komplett auf die Geflüchteten konzentrieren, die sich in Menden befinden“. Nur so könne eine umfassende und schnelle Betreuung gewährleistet werden. Die Koordination der Unterbringung von Geflüchteten aus dem Kriegsgebiet erfolgt durch das Team Integration um Dennis Bröcking.

Es werden auch Angebote für die geflüchteten Familien geschaffen und die Kindertagesbetreuung geplant. Unter den Ankommenden befinden sich sehr viele Kinder und Jugendliche im schulpflichtigen Alter. Hier wird das Team Schule und Soziales aktiv. +++ Auch lesenswert: Wer hilft? Aussortiert Schuhe erzielen Spenden für Ukraine +++

