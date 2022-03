Ukraine: Fraktionen und Stadtverwaltung danken Mendenern

Mahnwache gegen den Krieg in der Ukraine vor dem Alten Rathaus in Menden am Donnerstag, 3. März. Veranstaltungen wie diese zeigen eindrucksvoll, dass die Menschen in Menden zusammenstehen.

Menden. Stellungnahme verfasst: Bürgermeister, Fraktionen, Stadtverwaltung, Personalrat in Menden sind angesichts des Ukraine-Krieges zutiefst bestürzt.

Dass es in der Zeit, in der wir leben einen Krieg mitten in Europa geben kann, hat niemand für möglich gehalten. Und doch hat der russische Präsident einen menschenverachtenden Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen. Darüber zeigen sich Mendens Bürgermeister Dr. Roland Schröder, die Fraktionen CDU, SPD, Grünen, FDP, UWG/USF und Linke im Rat der Stadt Menden, die Stadtverwaltung und der Personalrat der Stadt Menden zutiefst bestürzt und erschüttert. Mit einer gemeinsamen Stellungnahme setzen sie ein Zeichen der Solidarität:

„Dieser Krieg ist nicht nur der Angriff auf ein Land. Er ist ein Angriff auf die Demokratie. Die Ukraine ist ein Land mit einer demokratisch gewählten Regierung, in dem Meinungsfreiheit herrscht und das sich die Demokratie als wertvolle Errungenschaft hart erkämpfen musste. Für Krieg gibt es keine nachvollziehbaren Gründe – besonders nicht für diesen. Durch die aktuellen Entwicklungen wächst auch die Verunsicherung unter den Bürgerinnen und Bürgern. Die Verantwortlichen unserer Stadt aus Rat und Verwaltung teilen und verstehen diese Sorgen und Ängste. Stolz sind alle über die zahlreichen Hilfsangebote, die sich dieser Tage überall organisieren und die auch bei der Stadtverwaltung eingehen. Dafür möchte sich der Verwaltungsvorstand, stellvertretend auch für die Fraktionen im Rat, herzlich bedanken."

Altes Rathaus in Menden wird in den Landesfarben der Ukraine angestrahlt

Auch Veranstaltungen wie die Friedenskundgebung der Parteien oder die Mahnwache des Augen-Auf-Netzwerkes zeigten, dass Menden in schwierigen Zeiten zusammensteht. Seit Donnerstag (3. März) wird, als weiteres Zeichen der Solidarität, das Alte Rathaus abends in den Landesfarben der Ukraine angestrahlt. Außerdem wehen am Neuen und Alten Rathaus Fahnen der Ukraine.

Die Stadtverwaltung geht unterdessen davon aus, dass die humanitäre Hilfe auf staatlicher Ebene koordiniert wird. Darüber will die Verwaltung aktuell informieren, sobald Hilfspläne bekannt sind. Zudem bereitet sich Menden auf die Aufnahme von Flüchtlingen vor, die durch das Team „Soziales und Integration“ der Stadtverwaltung koordiniert wird, sobald es Zuweisungen gibt

