Teilnehmer einer Solidaritäts-Demonstration für die Ukraine stehen mit der ukrainischen Fahne am Brandenburger Tor. In Menden wird für Samstag, 26. Februar, zu einer parteiübergreifenden Kundgebung aufgerufen.

Solidarität Ukraine: Parteiübergreifende Kundgebung in Menden am Samstag

Menden. Mit einer parteiübergreifenden Kundgebung soll am Samstag, 26. Februar, in Menden ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine gesetzt werden.

Ein gemeinsames Zeichen der Solidarität mit den Menschen und für den Frieden in der Ukraine wollen Mendener Parteien am Samstag, 26. Februar, mit einer parteiübergreifenden Kundgebung vor dem Alten Rathaus in Menden setzen. Beginn der Kundgebung ist um 12 Uhr. CDU und Junge Union, SPD und Jusos, FDP, Bündnis 90/Die Grünen und Grüne Jugend sowie Die Linke rufen gemeinsam dazu auf. +++ Lesen Sie auch: Bericht aus Fröndenberger Partnerstadt: „Die Ukraine brennt“ +++

Zeichen der Solidarität mit Menschen in der Ukraine

Marjan Eggers, Bündnis 90/Die Grünen, erklärt zu der geplanten Kundgebung am Freitag in einer Mitteilung: „Wir verurteilen den Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine. Ein Staat besitzt nicht das Recht, kriegerisch in einen anderen Staat einzumarschieren. Frieden und Freiheit sind die Rechte eines jeden Landes und auch die Grundpfeiler Europas. Mit der Kundgebung möchten wir gemeinsam ein Zeichen der Solidarität für die Frauen, Männer und Kinder in der Ukraine setzen, die unter diesem Krieg leiden.“ +++ Auch lesenswert: OBO-Chef zur Ukraine: Ulrich Bettermann kämpft um Frieden +++

