Umfrage: Was soll Bürgermeister Schröder zuerst angehen?

Menden. Roland Schröder übernimmt am 1. November das Amt als Mendener Bürgermeister. Der 57-Jährige setzte sich mit knapp 75 Prozent der Stimmen am 27. September gegen seinen Konkurrenten Sebastian Arlt (CDU) durch. Was wünschen Sie dem Bürgermeister? Welche Aufgabe muss er in seiner Amtszeit zuerst angehen?

Was soll Bürgermeister Roland Schröder zuerst angehen? Was soll Bürgermeister Roland Schröder in Menden zuerst angehen? Er muss eine Lösung für die Brache am Nordwall finden. Er muss Lösungen finden, um die Stadtteile mehr zu beleben. Er muss Menden aktiv durch die schwierige Corona-Situation führen. Er muss mehr für den Amateursport in Menden tun. Er muss sich um gefühlte und echte Sicherheitsprobleme in der Stadt kümmern. Er muss Lösungen für Verkehrsprobleme finden. Er soll sich dafür einsetzen, das kulturelle Leben zu stärken. Er muss den Handel in Menden stärken. Er muss Bürger mehr in Entscheidungen einbeziehen. Er muss politische Kompromisse finden. Er soll sich besser aus vielen Themen heraushalten und Personalchef im Rathaus sein. Abstimmen

Biografie: Roland Schröder wurde 1963 geboren. Er wurde am 27. September 2020 zum neuen Bürgermeister von Menden gewählt. Er trat als parteiloser Kandidat an. Er wurde bei der Bürgermeisterwahl 2020 von SPD, Die Grünen und UWG unterstützt.