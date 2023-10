Einsatz Unbekannte brechen in Haus in Menden ein – und fluten Keller

Menden. Feuchte Überraschung für Hausbesitzer an der Provinzialstraße. Unbekannte brechen ein – und fluten den Keller.

Vandalen sind – vermutlich im Verlauf des vergangenen Monats – in ein leerstehendes Haus an der Provinzialstraße eingebrochen und haben den Keller geflutet. Nun ermittelt die Polizei.

Sachschaden noch unbekannt

Der oder die Unbekannten brachen zunächst die Tür an dem Gebäude auf und schlichen sich dann in den Keller des Hauses. Dort drehten sie anschließend einen Wasserhahn auf. „Aufgrund des permanent laufenden Wassers stand dieses am Mittwoch, als ein Berechtigter nach dem Haus sah, circa einen Meter hoch im Keller“, heißt es dazu vonseiten der Polizei. Durch die Mendener Feuerwehr wurde das Wasser abgepumpt. Der entstandene Sachschaden kann bislang jedoch nicht beziffert werden. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Sachbeschädigung.

