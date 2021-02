Das Display einer Packstation. Unbekannte haben jetzt in Menden versucht, Fächer der Station am Stuckenacker zu öffnen.

Polizei Unbekannte brechen Packstation am Stuckenacker in Menden auf

Menden. Unbekannte haben sich an der Packstation am Stuckenacker in Menden zu schaffen gemacht. Sie versuchten laut Polizei, elf Fächer zu öffnen.

In der Nacht zum Freitag haben sich Unbekannte an einer Packstation am Stuckenacker in Menden zu schaffen gemacht. Das berichtet die Polizei am Montag.

Die Täter versuchten, insgesamt elf Fächer zu öffnen. In einem Fall gelang der Einbruch. Ob der Dieb Beute gemacht hat oder leer ausging, stand laut Polizei am Wochenende noch nicht fest.

