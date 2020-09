Unbekannte stehlen in Lendringsen Kinderwagen aus Hausflur

In einem Modegeschäft an der Hauptstraße verschwand am Mittwoch ein Portemonnaie.

Menden. Gestohlen wurde am Mittwoch in Menden reichlich: Die Polizei sucht nach einem Kinderwagen, einem Mountainbike und dem Portemonnaie einer Balverin.

Ob Fahrrad, Portemonnaie der Kinderwagen: Gleich eine ganze Reihe von Diebstählen in Menden meldet die Polizei aus den letzten Tagen – und fragt in allen Fällen nach Zeugen. Der Kinderagen verschwand in der Nacht zum Mittwoch aus einem Mehrfamilienhaus an der Fischkuhle in Lendringsen, wo er im Hausflur gestanden hatte. Es handelt sich um einen Kinderwagen der Marke Hauck Duett 3.

Vom Mountainbike blieb nur das Schlauchschloss zurück

Unbekannte Täter stahlen an der Freiherr-vom-Stein-Straße ebenfalls in der Nacht zum Mittwoch ein verschlossenes Mountainbike der Marke Rex Graveler, 9,5 MTB 29 Zoll. Das Schlauchschloss blieb zurück. Die Polizei nimmt hier neben Hinweisen zum Täter gerne auch Tipps zum Verbleib des Rades entgegen.

Bestohlen wurde eine 67-jährige Balverin am Mittwoch beim Einkaufen in einem Modegeschäft an der Hauptstraße. Die Frau hatte sich zwischen 12 und 12.30 Uhr gemeinsam mit den Verkäufern und zwei Frauen in dem Laden aufgehalten. Sie nahm einen Zettel aus ihrem Portemonnaie und steckte es wieder in ihre Handtasche. Erst an der Kasse bemerkte sie, dass der Reißverschluss ihrer Tasche wieder geöffnet und die Geldbörse herausgenommen worden war. Besonders ärgerlich für die Geschädigte: In dem Portemonnaie steckten neben Bargeld auch ihr Ausweis und Scheckkarten.

Polizei rät: Wertsachen immer so nah wie möglich am Körper behalten

Die Polizei warnt: Wertsachen sollten möglichst dicht am Körper verwahrt werden - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken. Für Hinweise zu allen Fällen ist die Wache an der Kolpingstraße unter der Rufnummer 0 99 0 erreichbar.