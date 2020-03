Polizeieinsatz in Bösperde, hier ein Symbolbild.Foto: Patrick Seeger/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Kriminalität Unbekannte versuchen in Bösperde, Geldautomaten zu sprengen

Menden Ganz schön dreist: Unbekannte wollen nachts in Menden einen Geldautomaten sprengen. Der Versuch schlägt fehl.

In der Nacht vom Freitag auf Samstag beschädigten unbekannte Täter einen Geldautomaten, der an einem Vorbau einer Spielhalle an der Holzener Dorfstraße angebracht ist.

Automat hinter Glasscheibe

Wie die Polizei berichtet, befindet sich dieser Automat hinter einer Glasscheibe mit leichtem Sichtschutz. Der oder die Täter haben nach bisherigem Stand der Ermittlungen versucht, diesen zu sprengen. Dieser Versuch schlug fehl und lediglich der obere Teil des Automaten wurde beschädigt.

Täter bleiben ohne Beute

Es entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden, bei dem die Täter ohne Beute von dannen zogen, so die Polizei. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen im Bereich der Holzener Dorfstraße in der Nacht zum Samstag nimmt die Polizei in Menden (02373-90990) entgegen.

