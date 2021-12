Unfälle in Menden: Auto landet vor Laterne, Parkplatzrempler

Menden. Sachschäden, aber glücklicherweise keine Verletzten: Die Polizei Menden meldet rund um Weihnachten mehrere Unfälle im Stadtgebiet.

Mehrere Unfälle mit Sachschaden und einen Parkplatzrempler mit Flucht meldet die Polizei in Menden in der Zeit von Donnerstag und den Weihnachtsfeiertagen.

Autos stoßen am Bräukerweg zusammen

Ein 59-jähriger Mendener wollte am Donnerstag am Bräukerweg gegen 13.15 Uhr mit seinem Auto vom Straßenrand anfahren. Dabei übersah er den Pkw eines 48-Jährigen aus Hagen, so dass die beiden Fahrzeuge zusammenstießen. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 1700 Euro. +++ 20-jährige Mendenerin wird bei Unfall leicht verletzt +++

Unfallflucht auf dem Rewe-Parkplatz an der Walramstraße

Einen Parkplatzrempler mit Flucht meldet die Polizei vom Donnerstag in der Zeit zwischen 9.35 und 11 Uhr auf dem Rewe-Parkplatz an der Walramstraße in Menden. Ein 68-jähriger Hagener hatte dort seinen Wagen abgestellt. Als er dorthin zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung an seinem Auto fest – von dem Verursacher keine Spur. Geschätzter Schaden: 2500 Euro. +++ 66-jähriger Mendener zeigt Reue nach Unfallflucht +++

Auto landet vor Laterne

Heiligabend um 2.05 Uhr geriet auf der Iserlohner Straße / Westtangente ein 24-Jähriger aus Iserlohn mit seinem Pkw nach links von der Straße ab und prallte mit seinem Auto vor einer Laterne. Geschätzter Sachschaden: 4000 Euro. +++ Menden: Auto überschlägt sich - vier junge Leute verletzt +++

