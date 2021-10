Unfall in Fröndenberg: Drei Verletzte und Vollsperrung

Fröndenberg. Bei einem Autounfall in Fröndenberg wurden drei Menschen verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 25000 Euro.

In Ostbüren an der Kreuzung Ostbürener Straße/Querweg/Im Schelk kam es am Freitag zu einem Unfall mit drei Verletzten. Ein 36-jähriger Fröndenberger wollte mit seinem Auto von der Ostbürener Straße aus kommend die Vorfahrtsstraße Ostbürener Straße/Querweg nach Osten überqueren. Aus bislang ungeklärten Gründen kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 37 jährigen Fröndenbergerin, die mit ihren kleinen Kindern die Straße in Richtung Norden befuhr. Die Frau und ihre beiden Kinder, welche in Kindersitzen gesichert waren, wurden glücklicherweise nur leicht verletzt.

Alle drei wurden nach Betreuung durch mehrere Ersthelfer und den Rettungsdienst vor Ort vorsorglich mit RTW in eine Kinderklinik gebracht, von wo aus sie zwischenzeitlich wieder entlassen werden konnten. Der 36 jährige Mann blieb unverletzt. Sein Auto hatte sich aufgrund des Zusammenstoßes gedreht und kam entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stehen. Beide Autos wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Fröndenberg beseitigte ausgelaufene Betriebsstoffe. Die Unfallstelle war rund anderthalb Stunden gesperrt.

