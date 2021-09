Unfall in Menden: 10.000 Euro Schaden nach Fahrerflucht

Unfall mit Fahrerflucht in Menden.

Menden. Der bislang noch unbekannte Autofahrer touchierte ein anderes Auto und verursachte einen Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Am späten Samstagabend hat ein bislang noch unbekannter Autofahrer ein am Straßenrand abgestelltes Auto touchiert. Der Schaden ist erheblich, meldet die Polizei. Es handle sich demnach um einen Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Der Unfallverursacher beging Fahrerflucht. Ein Zeuge hörte zur Unfallzeit einen „Knall“ und beobachtete von seinem Fenster einen roten Audi beobachtet, der sich zügig in Richtung Unnaer Landstraße entfernte. Weitere Angaben konnte der Zeuge nicht machen.

