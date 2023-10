An der Einmündung Bismarckstraße/Gertrud-Bäumer-Straße in Menden ereignet sich der Unfall, bei dem ein 17-Jähriger verletzt wird.

Polizei Unfall in Menden hat für 17-Jährigen doppelte Folgen

Platte Heide. Ein 17-Jähriger ist mit dem Moped unterwegs. Beim Abbiegen kommt es zu einem Unfall, der in mehrfacher Hinsicht Folge hat.

Ein 17 Jahre alter Mendener ist am Freitagnachmittag auf einem Moped auf der Bismarckstraße unterwegs und will nach links auf die Gertrud-Bäumer-Straße abbiegen. Dabei übersieht er das entgegenkommende Auto einen 50-jährigen Hageners. Es kommt zu einer Kollision, der Mopedfahrer wird verletzt. Im Rettungswagen werden ein Hämatom und Schürfwunden behandelt. Immerhin: Ins Krankenhaus muss der junge Mann nicht.

+++ Lesen Sie auch: Netz über dem Bräukerweg zur Absicherung +++

Dennoch hat der Zusammenstoß Folgen, den im Zuge der Unfallaufnahme stellen die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass der 17-Jährige keine Fahrerlaubnis hat. Damit ist eine Strafanzeige fällig. Doch nicht nur das: Auch gegen die 48 Jahre alte Halterin des Zweirades wird eine Strafanzeige gestellt.

Sachschaden vergleichsweise gering

Dagegen wiegt der entstandene Sachschaden, den die Polizei mit rund 800 Euro beziffert, eher gering. An dem Zweirad wurde die vordere Verkleidung beschädigt. Am Fahrzeug des Hageners, der wie eine weitere Person im Auto unverletzt bleibt, entdeckt die Polizei Schäden am linken Frontscheinwerfer.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden