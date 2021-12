Blaulicht Unfall in Menden: Mann flüchtet – Polizei sucht jetzt Zeugen

Menden. Wer hat einen Unfall am Freitagabend auf der Windthorststraße beobachtet? Die Polizei bittet um Hinweise.

Zwei Fahrzeuge sind am Freitagabend gegen 18.20 Uhr auf der Windthorststraße zusammengeknallt – der Unfallverursacher flüchtete.

Ein 55-jähriger Pkw-Fahrer aus Menden befuhr den „Überwurf“, von der Westtangente kommend, in Richtung Balver Straße. Ein entgegenkommender Fahrer bog an der dortigen Einmündung nach links in die Windthorststraße ab, ohne den Vorrang des Mendeners zu beachten. Der Mendener Fahrzeugführer versuchte nach links auszuweichen. Dies misslang und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Mann flüchtet von der Unfallstelle

Der Unfallverursacher blieb kurz stehen und flüchtete dann von der Unfallstelle in Richtung Windthorststraße, ohne schadensregulierende Maßnahmen eingeleitet zu haben. Bei dem Flüchtigen soll es sich um einen weißen Wagen gehandelt haben.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Menden unter der Rufnummer 02373-9099-7121 zu melden.

