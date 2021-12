Unfall in Menden: Pkw stürzt vier Meter tiefen Abhang runter

Lendringsen. Die Fahrerin war mit ihrem Pkw in einer Kurve in der Wolfskuhle von der Straße abgekommen. Wie die Feuerwehr Menden die Frau aus dem Auto rettete.

Ein Pkw ist am Dienstagabend in einem Kurvenbereich in der Wolfskuhle in Menden von der Fahrbahn abgekommen und einen etwa vier Meter tiefen Abhang hinunter gestürzt. Das berichtet die Feuerwehr Menden am Mittwoch. Die Fahrerin musste aus dem Fahrzeug befreit werden, sie wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Das Fahrzeug blieb nach dem auf der Seite liegen, sodass die Fahrerin das Fahrzeug nicht mehr eigenständig verlassen konnte. Über den Notruf 112 kontaktierte sie die Rettungsleitstelle des Märkischen Kreises, die daraufhin die Feuerwehr Menden sowie Polizei und Rettungsdienst alarmierte. +++ 20-jährige Mendenerin wird bei Unfall leicht verletzt +++

Auto war in der Wolfskuhle von der Fahrbahn aus nicht zu sehen

Auf Grund der Lage des verunglückten Fahrzeugs und der Dunkelheit, war das Auto von der Fahrbahn aus nicht zu sehen - weder für vorbeifahrende Verkehrsteilnehmer, noch für die Rettungskräfte. Die Leitstelle blieb deshalb bis zum Eintreffen der Feuerwehr im telefonischen Kontakt mit der Fahrerin. So konnte die Frau mitteilen, wann sich die Einsatzkräfte in der Höhe der Unfallstelle befanden. Die Fahrerin konnte dann zügig, über das Dachfenster, aus dem Pkw befreit und dem Rettungsdienst übergeben werden. +++ Unfall: Schwer verletzter Mendener (49) aus Auto befreit +++

25 Einsatzkräfte der Woche und der Löschgruppe Lendringsen vor Ort

Bereits nach kurzer Zeit rückten die meisten der 25 Einsatzkräfte der Wache und der Löschgruppen Lendringsen wieder ein. Der Rüstwagen verblieb bis zur Bergung des Unfallfahrzeugs vor Ort, um die Einsatzstelle auszuleuchten.

