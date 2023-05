Die Polizei sucht nach einer Fahrerflucht in Menden weitere Zeugen (Symbolbild).

Polizei Unfall in Menden: Zeuge beschreibt flüchtigen Fahrer

Lendringsen. Beim Zurücksetzen mit seinem Auto hat ein bislang unbekannter Fahrer in Menden ein Krad beschädigt. Es gibt eine Beschreibung des Mannes.

Bei einer Unfallflucht in Menden ist am Freitagabend an einem Krad ein Schaden von etwa 2000 Euro entstanden. Es gibt laut Polizei einen Zeugen, der den Unfallverursacher beschreiben kann.

+++ Auch interessant: Polizei: Trotz Straftaten keine kriminelle Meile in Menden +++

Der Unfall ereignete sich am Freitag um 19.24 Uhr am Eisborner Weg 32. Nach Zeugenangaben setzte ein bisher unbekannter Mann mit einem grauen Kastenwagen aus einer Grundstückseinfahrt rückwärts zurück und stieß dabei gegen ein am rechten Fahrbahnrand parkendes Krad. Anschließend flüchtete der Fahrer mit seinem Auto.

+++ Lesen Sie auch: Nach tödlichem Unfall: „Ich kann mich nur entschuldigen“ +++

Der Mann kann laut Polizei wie folgt beschrieben werden: ca. 50 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß, schwarz-graue Haare, südländisches Erscheinungsbild.

Polizei bittet weitere Zeugen des Unfalls, sich zu melden

Zeugen die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Menden unter 02373-9099-3211 (außerhalb der Bürozeiten) oder zu den Bürozeiten unter 02373-9099-7121 oder -7124 zu melden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden