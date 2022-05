Die Polizei muss am späten Samstagabend einen Unfall auf der Eulenstraße in Fröndenberg aufnehmen (Symbolbild).

Polizei Unfall unter Alkohol in Fröndenberg: Mit Pkw in Gegenverkehr

Fröndenberg. Auf der Eulenstraße in Fröndenberg ist am späten Samstagabend eine Frau mit ihrem Auto in den Gegenverkehr geraten. Sie stand wohl unter Alkohol.

Bei einem Unfall auf der Eulenstraße in Fröndenberg am späten Samstagabend ist eine Frau aus Unna mit ihrem Pkw in den Gegenverkehr geraten. Sie stand laut Polizei offensichtlich unter Alkoholeinfluss.

Die 48-jährige Pkw-Fahrerin aus Unna war gegen 23.18 Uhr mit ihrem Pkw auf der Eulenstraße in Richtung Süden unterwegs. Ausgangs einer Rechtskurve geriet sie nach links in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Auto eines 29-Jährigen aus Essen. +++ Lesen Sie auch: Busunfall in Fröndenberg: Fahrer im Zentrum der Ermittlungen +++

Autofahrer klagt nach dem Unfall in Fröndenberg über Schmerzen

Der Essener klagte nach dem Verkehrsunfall über Schmerzen. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Weil die Unfallverursacherin offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol stand, musste ihr eine Blutprobe entnommen werden. Es entstand laut Polizei Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. +++ Das könnte Sie auch interessieren: Straßen: Gefahrenstellen in Frömern sollen entschärft werden +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden