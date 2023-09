Auffahrunfall, Polizei, Abschlepper: Diese Reihenfolge wie hier auf diesem Archivbild erlebten am Wochenende in Menden gleich mehrere Fahrerinnen und Fahrer.

Polizeibericht Unfall-Wochenende in Menden: Polizei meldet elf Crashs

Menden. Schwerstarbeit für die Mendener Polizei: Am Freitag und Samstag kracht es im Stadtgebiet satte elf Mal. Eine gute Nachricht gibt es trotzdem.

Elf Unfälle in Menden stehen im Polizeibericht vom Sonntagmorgen, bei einigen hat es wuchtig gekracht – und doch haben alle Beteiligten Glück im Unglück: Verletzt wird bei alledem niemand.

Radfahrer (46) übersieht Auto auf der Bismarckstraße

Der Reigen beginnt am Freitag um 16.40 Uhr an der Ecke Bismarck-/Droste-Hülshoff-Straße. Ein 46-jähriger Radfahrer aus Menden will auf der Bismarckstraße die Einmündung zur Droste-Hülshoff-Straße queren. Er übersieht den herannahenden Wagen eines Mendeners (45). Es kommt zum Zusammenstoß, der glimpflich ausgeht: 700 Euro Sachschaden am Auto.

Sprinter gegen Pkw: Auffahrunfall am Kress-Kreisel

Um 19.25 Uhr kracht es im Kreisverkehr bei Kress in Lendringsen. Ein 56-Jähriger aus Menden will im Auto von der Lendringser Hauptstraße aus in den Kreisel einfahren, muss aber verkehrsbedingt stoppen. Das bemerkt ein nachfolgender 27-jähriger Fahrer aus Menden zu spät. Er kracht dem 56-Jährigen mit seinem Sprinter ins Heck. Sachschaden: etwa 3500 Euro.

Pkw gegen Sprinter: Auffahrunfall auf der Hönnetalstraße

Nach einem Wildunfall auf der Westtangente am Samstagmorgen geht es am Mittag gleich weiter: Auf der Hönnetalstraße in Höhe der Einfahrt zu Gut Rödinghausen muss ein 32-Jähriger aus Balve um 12.45 Uhr mit seinem Sprinter anhalten. Diesmal reagiert eine 62-Jährige zu spät und fährt auf. 800 Euro Schaden.

Rückwärts mit Anhänger in das Auto dahinter gerollt

Um 14 Uhr geht die nächste Meldung auf der Wache ein. An der Kreuzung Stiftstraße/Werler Straße hat ein 57-Jähriger aus Meschede seinem Pkw mit Anhänger zurücksetzen wollen. Er übersieht den hinter ihm wartenden Pkw einer 53-Jährigen aus Menden. Resultat: 600 Euro Sachschaden.

Junge Frau fährt älterer Frau ins Heck

17.45 Uhr, Unnaer Landstraße: Eine 63-jährige Mendenerin muss verkehrsbedingt anhalten, eine 24-Jährige aus Holzwickede fährt mit ihrem Pkw auf. Macht 1500 Euro für die Versicherung.

Viermal kracht’s beim Ein- und Ausparken

Am Samstag kommt es zwischen 4.45 Uhr früh und 23.30 Uhr abends auch noch zu vier Unfällen beim Ein- und Ausparken – mit einem Gesamtschaden von 10.000 Euro.

Mendener Polizei sucht Zeugen für Unfallflucht

Doch damit nicht genug: Seit Mittwoch hat ein Autofahrer (28) aus Menden sein Auto an der Kaiserstraße vor dem Haus 29 geparkt. Am Freitag um 16.45 Uhr macht man ihn auf einen frischen Schaden an der Frontpartie seines Wagens aufmerksam. Der unbekannte Unfallverursacher hat sich aus dem Staub gemacht. Die Polizei Menden (Tel.: 02373/ 90 99 0) bittet Zeugen um Hinweise, sonst bleibt der junge Mann womöglich auf den Kosten sitzen..

