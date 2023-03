Unfallflucht in Fröndenberg: Kastenwagen missachtet Vorfahrt

Fröndenberg. Die Polizei sucht nach Verkehrsunfallflucht Zeugen. Der Fahrer eines blauen Kastenwagens missachtete die Vorfahrt, eine Frau musste ausweichen.

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstagnachmittag (16. März) in Fröndenberg sucht die Polizei Zeugen.

Gegen 16.10 Uhr befuhr eine 50-jährige Unnaerin mit einem Pkw die Unnaer Straße in Richtung Norden. Als sie nach links in die Hauptstraße einbog, nahm ihr ein bislang unbekannter männlicher Autofahrer die Vorfahrt und bog von der Hauptstraße auf die Unnaer Straße in Richtung Norden ein. Beim Ausweichmanöver stieß die 50-jährige Unnaerin mit einem Verkehrszeichen einer Verkehrsinsel zusammen. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer in einem blauen Kastenwagen setzte seine Fahrt fort, ohne sich um schadensregulierende Maßnahmen zu kümmern. +++ Lesen Sie auch: Flucht vor Polizei in Fröndenberg: Mendener (20) erfasst Hund und Herrchen +++

Frau und Beifahrerin blieben unverletzt

Die Frau sowie eine Beifahrerin blieben unverletzt. Der verunglückte Pkw war nicht mehr fahrbereit. Das Verkehrszeichen wurde vollends aus der Verankerung gerissen und stark beschädigt. Die entstandenen Sachschäden belaufen sich auf etwa 4300 Euro.

Zeugen der Verkehrsunfallflucht werden gebeten, sich an die Polizeiwache Unna unter der Rufnummer 02303-921 3120 zu wenden.

