Unna: Impfzentrum wieder offen – Booster-Impfung möglich

Kreis Unna/Fröndenberg. Das Impfzentrum des Kreises Unna hat wieder geöffnet. Aber unter einem andere Namen, Impfstelle heißt es nun. Hier wird auch „geboostert“.

Impfstelle statt Impfzentrum – so heißt die mehr oder weniger neue Anlaufstelle für Menschen aus dem Kreis Unna und damit auch aus Fröndenberg, die sich gegen das Coronavirus impfen lassen wollen. Das ehemalige Impfzentrum an der Platanenallee 20a in Unna hat wieder geöffnet. Neben den Auffrischungs-Impfungen, sogenannten Booster-Impfungen, gibt es auch die Möglichkeit zur Erst- oder Zweitimpfung gegen Covid-19.

Ende September, so hatte es das das Land NRW beschlossen, mussten alle Impfzentren dicht machen und den Betrieb einstellen. Das alte Impfzentrum in der Kreissporthalle in Unna wurde allerdings nicht vollständig geschlossen, sondern weiter als zeitweilige Impfstelle genutzt. Und genau auf diesen strategischen Schritt kann die Kreisverwaltung jetzt aufbauen: Das Land hat die Kommunen per Erlass angewiesen, die Impf-Aktionen auszuweiten, und darauf will der Kreis Unna jetzt reagieren.

„Schon jetzt bieten wir zahlreiche Impf-Termine an“, erklärt Gesundheitsamts-Chef Josef Merfels. „Und die wurden in den vergangenen Wochen ganz hervorragend angenommen. Allein in der letzten Woche haben sich von unseren Teams knapp 900 Menschen impfen lassen.“

Ein Mal „boostern“, bitte!

Ab sofort werden bei diesen Terminen auch Auffrischungsimpfungen angeboten. Diese waren bisher – und vom Land ebenfalls per Erlass geregelt – eine Sache der niedergelassenen Ärzte. Jetzt steuert das NRW-Gesundheitsministerium nach und will das Impfgeschehen in den Arztpraxen durch öffentliche Impfangebote ergänzen. Konkret bedeutet das: Nach wie vor sollten sich alle Interessierten in erster Linie an ihren Hausarzt vor Ort wenden, um einen Impftermin zu vereinbaren. Wer das nicht möchte, kann auch die Impf-Angebote des Kreises Unna nutzen.

Auch Auffrischungsimpfungen werden in den kommenden Wochen ausgeweitet. „Wir bitten um Verständnis, dass wir nicht vom einen Tag auf den anderen etwas aus dem Boden stampfen können. Wir sind in Gesprächen und müssen uns auch um das Personal kümmern, das die Impfungen durchführen soll“, sagt Josef Merfels.

Zahlreiche Termine gibt es schon jetzt. Im weiteren November und auch im Dezember wird das ehemalige Impfzentrum an der Platanenallee 20a in Unna als Impfstelle genutzt. An folgenden Tagen gibt es dort das Impfangebot – jeweils in der Zeit von 13 bis 18.30 Uhr: Donnerstag, 11. November, Freitag, 12. November, Donnerstag, 18. November, Freitag, 19. November, Donnerstag, 25. November, Freitag, 26. November, Freitag, 3. Dezember, Freitag, 10. Dezember, Freitag, 17. Dezember.

Weitere Termine im Kreisgebiet

Im November gibt es darüber hinaus weitere Impfungen mit dem Impfbus im Kreisgebiet: Am Montag, 22. November, hält der Impfbus in Unna (Firma Fiege, Gießerstraße 5, 10 bis 14 Uhr) und am Sonntag, 28. November, in Kamen (Café international, Poststraße 20, 11 bis 14 Uhr).

In Fröndenberg sind in diesem Jahr keine Stopps mehr geplant.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus Fröndenberg und Umgebung!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden