Unna: Polizei-Hotline zu Schutz von Kindern vor Missbrauch

Fröndenberg/Kreis Unna.

In diesen Minuten beginnt der 7. Europäische Tag zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexueller Gewalt, an dem sich auch die Kreispolizeibehörde Unna beteiligt. Von 10 bis 15 bietet die Kreispolizeibehörde Unna am Donnerstag, 18. November, eine Hotline unter der Rufnummer 02303-921 4924 an. Kriminalhauptkommissarin Tanja Weber vom Sachgebiet Kriminalprävention/Opferschutz beantwortet in der Zeit von 10 bis 15 Uhr Fragen rund um das Thema. Weitere Präventionshinweise spielt die Kreispolizeibehörde Unna über ihre Social-Media-Kanäle Facebook, Twitter und Instagram aus.

Europaweiter Kampf gegen alle Formen sexueller Ausbeutung von Kindern

Der jährliche Aktionstag geht auf eine Initiative des Europarates von Mai 2015 zurück. In den Mitgliedsstaaten finden an diesem Tag zahlreiche Aktivitäten statt, außerdem wird in den sozialen Netzwerken über den Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexueller Gewalt informiert, um der Stigmatisierung von Opfern entgegenzuwirken. Mit dieser Kampagne beabsichtigt der Europarat auch die Umsetzung der „Lanzarote-Konvention“ zu unterstützen – diese verpflichtet seine Mitgliedstaaten dazu, alle Formen sexueller Ausbeutung und sexueller Gewalt an Kindern zu verurteilen und dagegen anzukämpfen.

