Verkehr Unter Drogen am Steuer: 51-Jährige in Menden erwischt

Menden. Eine 51 Jahre alte Frau fällt in Menden durch ihre unsichere Fahrweise anderen Verkehrsteilnehmern auf. Drogen sind im Spiel.

Unter Einfluss von Drogen am Steuer: So hat die Polizei Menden am Freitag gegen 17 Uhr eine Frau am Bräukerweg erwischt.

Die 51-jährige Verkehrsteilnehmerin befuhr mit ihrem Kleintransporter die Westtangente aus Richtung Hönnetal kommend in Richtung Bräukerweg. Einem hinter der Verkehrsteilnehmerin fahrender Zeuge fiel die unsichere Fahrweise der Verkehrsteilnehmerin auf und kontaktierte die Polizei, heißt es in der Mitteilung.

Weiterfahrt untersagt: Strafanzeige gestellt

Ein bei der Frau freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. „Auf der Polizeiwache Menden wurde der Verkehrsteilnehmerin durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt“, teilt die Polizei jetzt mit. Die Weiterfahrt wurde der Frau untersagt, eine Strafanzeige gefertigt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden