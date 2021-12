Unter Drogen durch Menden: Polizei stoppt Autofahrer

Ein Mercedes Vito der Polizei in Menden (Symbolfoto). Die Beamten stoppten einen unter Drogen stehenden Autofahrer.

Menden. Die Polizei hat in Menden einen unter Drogen stehenden Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Die Straftat ließ sich ohnehin nicht mehr leugnen.

Die Polizei hat in der Mendener Innenstadt einen Autofahrer unter Drogen gestoppt. In seinem Auto fanden sich auch Gegenstände, die auf einen Konsum hindeuten.

Der Autofahrer wurde laut Polizei am Samstag (4. Dezember) gegen 23.40 Uhr auf der Straße Hönnenwerth in der Mendener Innenstadt gestoppt. Die Beamten hielten das Auto im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle an.

Drogenvortest bei Autofahrer in Menden fällt positiv aus

Laut Polizei zeigte der Mann ein „auffälliges Verhalten“. Daraufhin wurde ein Drogenvortest bei ihm durchgeführt. Dieser Test fiel positiv aus. „Weiterhin wurden bei der anschließenden Durchsuchung konsumtypische Gegenstände aufgefunden“, heißt es im Polizeibericht.

Den Autofahrer erwartet nun ein Strafverfahren.

