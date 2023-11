Unvergessliches Rendezvous mit Ute Lemper im TAZ

Ute Lemper im Theater am Ziegelbrand in Menden. Sie liest aus ihrem neuesten Buch.

Menden Beim „Mendener Autorenherbst“ im Theater am Ziegelbrand präsentiert Weltstar Ute Lemper ihre neue Autobiografie „Die Zeitreisende“.

Sie ist in Münster geboren und lebt in New York, sie kennt das Sauerland, aber war noch nie in

Menden - bis jetzt. Die Rede ist von Bühnen-Ikone Ute Lemper, die am Montag im ausverkauften Theater am Ziegelbrand im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Autorenherbst“ mit einer besonderen Lesung ihre neue Autobiografie „Die Zeitreisende“ präsentierte.

Ute Lemper lehnt erstes Angebot für Autobiografie ab

Als der Gräfe und Unzer Verlag 2021 an Ute Lemper herantrat, eine Biographie über ihr Leben zu schreiben, lehnte sie ab. Kurze Zeit später tippte sie im Flieger von New York nach Amsterdam bereits die ersten Zeilen. Schnell begriff sie das Schreiben als „Gesinnungsphase“ und als poetischen Türöffner zu ihrer inneren Welt und ihrer Muttersprache Deutsch. „Zwischen Gestern und Morgen“ schaut sie auf ihr Leben und teilte auch in Menden viele persönliche Momente mit dem Publikum und sagt: „Glücklicherweise fand ich in einer Kiste im Keller noch ein Exemplar meiner ersten Biographie ‚Unzensiert‘, die ich 1994 geschrieben hatte.“

So fließt auch immer wieder die „junge Ute“ mit ihrem rastlos-spektakulären Leben zwischen Bühne und Familie ein und Lemper betont, dass beide Welten sich trotz dieses realen Balanceakts immer wieder inspiriert haben. Mit ihrem Credo „Ich bin ein innerer Rebell und liebe die Freiheit“ erlangte die charismatische Sängerin, Schauspielerin und Tänzerin mit meisterlichem Können und „preußischer Disziplin“ unter anderem in „Cats“, „Chicago“ oder „Cabaret“ Weltruhm und wurde mit ihren

Kurt Weill-Interpretationen international gefeiert.

Über die Tücken des Künstlerlebens und ein Brief an Marlene Dietrich

Dabei kennt sie bodenständig alle Facetten und Tücken des Künstlerlebens rund um Musicalproduktionen, CD-Veröffentlichungen oder das Filmgeschäft. Als sie 1987 in Paris die Musical-Hauptrolle der „Sally Bowles“ in „Cabaret“ spielte, wurde dies zum schicksalhaften Durchbruch ihrer Karriere. „Die deutsche Presse nannte mich plötzlich ‚Fräuleinwunder‘ oder, was noch schlimmer war, ,die neue Marlene‘.“ In einem handgeschriebenen Brief entschuldigte sich die damals 24-jährige Ute bei Marlene Dietrich, die völlig isoliert in ihrer Pariser Wohnung wohnte. Die Reaktion kam prompt. Die 87-jährige Diva, die in den letzten zehn Jahren nur noch telefonisch mit der Außenwelt verbunden war und ansonsten ihr gealtertes Gesicht für sich behalten wollte, rief Ute Lemper nach der Vorstellung an. Sie bedankte sich für „diesen wunderschönen, respektvollen Brief“ und sprach eine halbe Stunde mit ihr über ihr Leben und ihre Liebe zu Deutschland, die zeitlebens durch Marlenes klare Haltung gegen das Hitler-Regime zwiespältig blieb. Das legendäre Telefongespräch von damals ist heute Basis von Lempers aktuellem Solostück „Rendezvous mit Marlene“.

Auch In Menden gab sie eine Kostprobe des Telefonats zum Besten, traf dabei humor- und respektvoll exakt den Ton der Dietrich und anschließend ihren eigenen. Mit einer spontanen A Capella-Version von „Sag mir wo die Blumen sind“ sorgte sie für Gänsehautmomente, genauso als sie über die tiefe, und doch ambivalente Liebe zu ihrer 2018 verstorbenen Mutter sprach. Ute Lemper faszinierte an diesem Abend einmal mehr mit tiefsinniger Vielschichtigkeit und einzigartigem Charisma. „Ich hätte ihr noch stundenlang zuhören können“, sagt eine Besucherin und ihre Freundin antwortet: „Kannst du ja, du hast ja ihr Buch…“.

