Unwetter mit Lebensgefahr: Mendener Feuerwehr gibt Hinweise

Menden/Balve/Fröndenberg. Vor dem Unwetter jetzt schnell handeln, rät die Feuerwehr Menden: Lose Gegenstände aus den Gärten schaffen. Falls es losgeht: Rollläden runter.

Der Deutsche Wetterdienst warnt für heute in NRW vor teils schweren Gewittern mit Starkregen bis zu 60 Liter pro Quadratmeter und Orkanböen bis 130 Kilometer pro Stunde. Ebenso kann Hagel mit Körnern bis zu fünf Zentimetern auftreten. Gewitterzellen sind allerdings in Verlauf und Intensität sehr schwer vorhersehbar. Daher sind keine langfristigen Warnungen hierzu möglich. Auch die genaue Lokalisierung ist vorab unmöglich. Im Frühstücks-Fernsehen wird am Freitagmorgen ausdrücklich vor Lebensgefahr gewarnt. Um die Mittagszeit könne es losgehen.

Wie der märkische Kreisbrandmeister Michael Kling mitteilt, sind die Feuerwehren im Märkischen Kreis auf die Wetterlage gut vorbereitet. Vorgeplante Strukturen stünden zur Verfügung und der Lagedienst der Feuerwehr beobachte die Wetterlage „sehr engmaschig“.

Empfehlungen für die Bürger: Infos einholen und an Nachbarn denken

Die Feuerwehr gibt die folgenden Empfehlungen für die Bevölkerung: Die Wetterlage genau beobachten. Informationsquellen der Wetterdienste im Radio, Fernsehen und Internet nutzen. Auf Warnungen durch die Warnapp NINA und der Behörden achten und unbedingt befolgen! Im Falle eines Unwetters die Rufnummer 112 nur für wirkliche Notrufe nutzen. Ganz wichtig: Denken Sie an Menschen in Ihrer Umgebung, die hilfsbedürftig sind oder die unsere Sprache nicht verstehen. Sie benötigen Ihre Unterstützung.

Bei schwerem Unwetter: Zuhause bleiben, aber niemals in den Keller gehen

Zuhause bleiben und nur in Notfällen das Haus verlassen. Bei Hagel und Wirbelstürmen die Fenster, Roll- oder Fensterläden schließen. Bewegliche Gegenstände draußen, wie Gartenmöbel oder Fahrräder sichern. Kellerräume meiden, da diese sehr schnell von Wasser geflutet und zu lebensbedrohlichen Fallen werden können! Außerdem Räume mit großer Deckenspannweite meiden. Empfindliche Geräte vom Netz nehmen.

Verhalten im Freien: Bei schwerem Hagel mit dem Gesicht auf den Boden legen

Ungeschützte Orte meiden. Schutz suchen in einem Gebäude. Bei Hagel draußen mit dem Gesicht auf den Boden legen und den Kopf und den Nacken mit den Händen schützen. Falls kein schützendes Gebäude in Sicht ist: Gehen Sie mit eng zusammen stehenden Füßen, halte Sie sich möglichst in einer Mulde auf und gehen Sie auf den Fußballen in die Hocke. Offenes Gelände bei Gewitter meiden. Zu Überlandleitungen einen Mindestabstand von 50 Metern einhalten. Die Berührung von Gegenständen mit Metallteilen wie Regenschirme und Fahrräder vermeiden.

Im Auto ist man weitgehend sicher: Keine blanken Metallteile berühren

Im Auto ist man bei Gewitter sicher. Autofahrer sollten also im Fahrzeug bleiben, aber keine blanken Metallteile berühren.

