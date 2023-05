Vandalismus in Menden: Blumen ausgerissen, Ampel umgeworfen

Die Polizei hatte in den vergangenen Tagen mit mehreren Fällen von Vandalismus in Menden zu tun.

Menden. Der Polizei wurden in den vergangenen Tagen mehrere Fälle von Vandalismus in Menden gemeldet. Ziel waren unter anderem ein Spielplatz und Gärten.

Der Polizei wurden in den vergangenen Tagen in Menden mehrere Fälle von Vandalismus gemeldet. In einem Fall gab es Zeugen, in einem anderen wurden mehrere Jugendliche mit Baseballschlägern angetroffen.

Mit Baseballschlägern auf Seilbahn und Tischtennisplatte eingeschlagen

Zwei Jugendliche wurden am Donnerstagnachmittag, 18. Mai, dabei beobachtet, wie sie mit Baseballschlägern gegen Seilbahn, Tischtennisplatte und einen Baum auf dem Spielplatz an der Halinger Dorfstraße einschlugen. Die Polizei traf vor Ort mehrere Jugendliche. Ein Schaden war jedoch nur an dem Baum festzustellen. +++ Lesen Sie auch: Menden: Unbekannte wüten in der VHS – Wer hat etwas gesehen? +++

Jugendliche rütteln an Gartenzaun und reißen Blumen aus dem Beet

Außerdem meldeten Anwohner der Sollingstraße in Menden am Donnerstagabend, 22.20 Uhr, verdächtige Jugendliche. Diese rüttelten unter anderem an einem Gartenzaun und rissen darüber hinaus Blumen aus einem Beet. Sie richteten dabei Schäden an. Zeugen beschrieben mindestens drei Täter, etwa im Alter von 17 Jahren, die mit ausländischem Akzent sprachen. Sie seien Richtung Spielplatz davon gegangen. Eine Fahndung nach Verdächtigen verlief am Abend erfolglos. Polizeibeamte legten eine Anzeige wegen Sachbeschädigung vor. +++ Das könnte Sie auch interessieren: Menden: Spielplatz am Papenbusch nach Eröffnung verwüstet +++

Scheibe eines Wintergartens beschädigt

An der Provinzialstraße wurde des Weiteren die Scheibe eines Wintergartens beschädigt.

Baustellenampel umgeworfen und beschädigt

In der Nacht zum Donnerstag wurde an der Mühlenbergstraße eine Baustellenampel umgeworfen und dabei auch beschädigt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden