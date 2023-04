Vandalismus in Menden: Jesusfigur von Kreuz abgerissen

Menden. Unbekannte haben sich in Menden an einem Missionskreuz zu schaffen gemacht und die Jesusfigur abgebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Nacht zum Freitag (14. April) haben sich Unbekannte am dem Missionskreuz auf dem Kirchplatz der Heilig-Kreuz-Kirche in Menden zu schaffen gemacht. Laut Polizei brachen sie die Jesusfigur ab und entwendeten sie.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

