Stammtisch-Parolen Veranstaltung in Balve: Was tun gegen Hass-Tiraden?

Menden/Balve. Parolen Paroli bieten: Wie das geht, zeigte ein Schauspieler-Duo in Menden. Die Veranstaltung war derart erfolgreich, dass sie nach Balve kommt.

Sehr informativ, gleichzeitig aber amüsant und kurzweilig bot am vergangenen Freitag ein Schauspieler-Duo von „Parolen – Paroli“ aus Köln in der Begegnungsstätte „Treff Alt Menden“ ein schwieriges Thema dar. Eingeladen waren ehrenamtlich und hauptberuflich Tätige aus dem Bereich Soziales/Integration aus Menden, Hemer, Balve und Iserlohn. Wegen der großen Zahl an Anmeldungen gibt es am 27. Oktober eine Wiederholung im Bürgerhaus am Platze in Balve, Am Drostenplatz 3, um auch denen eine Chance zu bieten, die wegen Platzmangels im Treff Alt Menden leer ausgingen.

Der vom Kommunalen Integrationszentrum des Märkischen Kreises organisierte Kabarett-Abend in der Begegnungsstätte an der Stadtmauer diente im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Vielfalt, Integration und Rassismuskritik“ der Erarbeitung praktisch anwendbarer Methoden im Umgang mit Stammtischparolen. Dabei ging es alles andere als trocken zu: Bei Laugenstangen, Würstchen und Getränken wurde in der ehemaligen Gaststätte eine Kneipenatmosphäre erzeugt, die den gekonnt verblüffenden und provokativen Einstieg der Schauspielerin Christine Kättner überzeugend echt erscheinen ließ. Sie konfrontierte als aggressiv redselige Bedienung Martina Jung die anfangs peinlich berührten bis schockierten Zuschauerinnen und Zuschauer mit einer Reihe von Stammtischparolen, die sich hauptsächlich auf das Thema „Migranten“ bezogen. Als sich Jürgen Albrecht als Kontrahent in die Schimpftirade einmischte, wurde so langsam klar, dass diese Teil der Theaterdarbietung war. Geschickt wussten die als Theaterpädagogen ausgebildeten Schauspieler das Publikum einzubeziehen, das äußerst interessiert und konstruktiv zu den Ergebnissen des Argumentationstrainings beizutragen wusste. Höhepunkt des Abends war ein Dialog zwischen den Theaterfiguren „Herr Spruch-Klopper“ und „Frau Kourrage“, in dem es um Müllbeseitigung, besonders jedoch um den mit Überzeugung geäußerten Verdacht der Müllerzeugung durch eine Migrantenfamilie ging, der aber mit gezielten Strategien als reines Vorurteil entlarvt werden konnte.

Die vorgeführten Methoden beider Gesprächspartner wurden in einem zweiten Spieldurchgang jeweils kurz erläutert. Die Zuschauerinnen und Zuschauer fühlten sich nach dem anregenden Abend gestärkt und ermutigt, sich den Parolen vorurteilsbehafteter Zeitgenossen zu stellen und mit geeigneten Strategien entgegenzustellen, ohne Eskalationen herbeizuführen. „Es ist immer besser, in solchen Situationen irgendetwas zu sagen als zu schweigen“, resümierte Jürgen Albrecht. Wie man den Parolen Paroli bieten kann, ohne anzugreifen und sich Angriffen auszusetzen, konnten die Schauspieler dem Publikum glaubhaft und nachahmenswert vor Augen führen.

