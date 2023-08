Veranstaltung: Lichtkunst, Dinosaurier oder Rock-Festival

Diner en Blanc in Menden steht an.

Menden. Das Wochenende steht vor der Tür. Was kann ich in Menden und Umgebung unternehmen? Wir haben Freizeittipps zusammengestellt.

Kommt der Sommer doch noch einmal zurück? Das Wetter soll angeblich wieder ein bisschen angenehmer werden. Also was ist in Menden, Balve, Fröndenberg, Iserlohn und Umgebung los? Wir haben kuratierte Freizeittipps für das Wochenende und die kommenden Tage zusammengestellt.

Mein Tipp für euch

Lust auf Lichtkunst? Dann lohnt sich ein Besuch bei „Phoenix des Lumières“ in Dortmund. In der ehemaligen Gasgebläsehalle des Hochofenwerks Phoenix West gibt es aktuell drei digitale Ausstellungen zu sehen: Klimt, Hundertwasser und Journey. Culturespaces hat ein digitales Kunstzentrum in der Phoenixhalle eingerichtet, das Künstlern und Künstlerinnen der Kunstgeschichte und der zeitgenössischen Kunst gewidmet ist. Die Kunstwerke bewegen sich über die Wände und den Boden. Innehalten und genießen lohnt sich. Kinder unter 5 Jahren frei, sonst 10 Euro. Erwachsene zahlen 15 Euro. Online buchbar unter tickets.phoenix-lumieres.com. Zeiten: Montags bis donnerstags von 9 bis 17 Uhr, freitags und samstags bis 21 Uhr. Sonntags und an Feiertagen von 9 bis 18 Uhr.

Viel Spaß für wenig Geld

Ein letztes Mal Live-Musik zum Nulltarif unter freiem Himmel in der Mendener Innenstadt in diesem Sommer gibt es am Freitagabend ab 20 Uhr. Beim Mendener Sommer geben „Van Baker & Band“ in goldenen Gewändern alles auf der Bühne vor dem Alten Rathaus, um das Publikum in Stimmung zu bringen. Auf die Ohren gibt es Schlager, Deutschpop und Partyhits.

Im Rampenlicht

Ab in die Balver Höhle: Das German Kult Rock Festival 2023 steht an. Um 16.45 Uhr geht es am Samstag los. Bereits zum zwölften Mal findet dieses Rockfestival in der Grotte zu Balve statt und erneut konnten die Veranstalter Klaus Walz & Guido Simm für das Line Up gewinnen. Auch „AXXIS“ wird dabei sein. „My Sleeping Karma“ ist erkrankt, aber wird ersetzt durch die Band „Velvet Viper“. Abendkasse: 62,50 Euro. Alle Infos zum Festival gibt es unter http://www.german-kultrock.de/.

Für die Kleinen

Die Dinosaurier sind in der Stadthalle Unna, Parkstraße 44, los – am Samstag (14 und 17 Uhr) und am Sonntag (11 und 15 Uhr) gibt es jeweils eine 80 Minuten lange Mitmach-Live-Show „Dinosaurier im Land der Giganten“. Tickets vor Ort (nur Barzahlung): Kinder 12 Euro, Erwachsene 15 Euro. Kinder jeden Alters können Dinosaurier hautnah erleben und lernen, wie die Welt der Dinosaurier aussah und wie diese wohl lebten.

Mal was anderes

Dauerregen und kühle Temperaturen haben nach dem sommerlichen Auftakt den Strandgarten im Hemeraner Sauerlandpark in den vergangenen Wochen getrübt. Am Sonntag sollte eigentlich der letzte Tag für Sand und Wasser sein. Nun hat sich der Sauerlandpark Hemer für eine Verlängerung bis zum 20. August entschieden. Der Sommer soll zurückkehren. Ein Tagesticket kostet 5 Euro für Erwachsene und 2,50 Euro für Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 17 Jahren.

