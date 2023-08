Veranstaltungen: Große Familienfeste in Menden und Iserlohn

Menden/Fröndenberg/Iserlohn. Konzert in Hemer, Familienfeste in Menden und Iserlohn, Deutschland Tour in Menden und Fröndenberg: Es ist einiges los am kommenden Wochenende.

Was ist in Menden, Balve, Fröndenberg, Iserlohn und Umgebung los? Wir haben kuratierte Freizeittipps für das Wochenende zusammengestellt.

Mein Tipp für euch

Die Deutschland Tour führt in diesem Jahr durch Menden und Fröndenberg. Highlight der dritten Etappe am kommenden Samstag ist die Bergwertung gegen 14 Uhr auf der Eulenstraße in Fröndenberg. Die Radsportprofis kämpfen hier um die schnellste Zeit und überwinden 84 Höhenmeter mit einer maximalen Steigung von 13 Prozent. Zuschauer sind willkommen. Parken: an der Gesamtschule Fröndenberg. Platz zum Gucken: Eulendenkmal an der Bergkuppe. Das Rennen wird auf dem Fröndenberger Marktplatz auf Leinwand übertragen. Ab 18 Uhr steigt dort auch eine Party mit DJ.

Für die Kleinen

Im Mendener Gewerbepark Hämmer, Am Riekenbrauck, wird am Samstag groß gefeiert: Unter dem Motto „Menden dreht auf“gibt es viele Programmpunkte bis spät abends. Von 11 bis 17 Uhr geht es aber vor allem um Familien. So gibt es unter anderem einen 50 Meter hohen Sky-Cage, Kinder können tatkräftig am Bagger unterstützen und echte Baumaschinen fahren oder eine ruhige Tour mit der Bimmelbahn durch den Gewerbepark drehen. Es gibt kostenfreie Parkplätze und Abstellplätze für Fahrräder.

Im Rampenlicht

Im Sauerlandpark Hemer stehen in den kommenden Wochen mehrere große Konzerte an. Den Start macht am kommenden Samstag, 26. August, Michael Patrick Kelly mit seiner B.O.A.T.S. Open Air Tour. Das Konzert auf dem Himmelsspiegel startet um 20 Uhr, es gibt noch Karten für 65,70 Euro --beispielsweise über die Online-Plattform Eventim. Aber auch im Ticketshop an der Ostenschlahstraße sind sie erhältlich.

Für kleines Geld

In Iserlohn findet am Samstag, 26. August, wieder die beliebte Blaulichtmeile statt. Von 10 bis 18 Uhr finden Besucher in der Innenstadt alles rund ums Martinshorn und Blaulicht. Unterschiedliche Hilfsorganisationen präsentieren sich zwischen Altem Rathaus-, Fritz-Kühn-, Schiller- und Unnaer Platz sowie an der Westertorpassage und auf dem Poth mit ihren Einsatzfahrzeugen, Infoständen und zahlreichen Aktionen zum Mitmachen und Staunen. Auch ein buntes Programm für die ganze Familie ist vorgesehen.

Das Sporthighlight

Im Mendener Bürgerbad Leitmecke, Bürgermeister-Rau-Straße 2, findet am Samstag ganztägig der 27. Menden Cross-Triathlon statt. Veranstalter ist der Marathon-Club Menden in Kooperation mit dem Bürgerbad Leitmecke. Los geht es um 9 Uhr mit dem Junior-Cross, den Abschluss bildet die Sprintdistanz der Staffeln ab 14.30 Uhr. Die Siegerehrung ist ab 16.30 Uhr geplant.

Mal was anderes

Das Wetter soll laut Prognosen ja nicht durchgehend einladend sein: Wie gut, dass das Kunstfest Passagen in Menden ebenfalls am Wochenende startet. Es steht in diesem Jahr unter dem Motto Liebe. Los geht es Freitag, mit „Ti amo“, „Je t’aime“, „I love you“ – leider bereits ausgebucht. Doch am Samstag sind noch Plätze frei im Industriemuseum für die Sonderausstellung „Auf ganzer Linie“ mit Angelika Summe und Angelika M. Schäfer, zu sehen ab 15 Uhr. An den Eröffnungsakt im Kaminsaal schließt sich im Gutshaus eine außergewöhnliche Kunstperformance an. Menschliche Körper und Kunstwerke verschmelzen hierbei auf eindrückliche Weise zu „Körperskulpturen aus Metall“.

Die Freizeittipps der Mendener Lokalredaktion erscheinen jede Woche und blicken auf das Wochenende. Sie veranstalten ein tolles Event, das nicht fehlen sollte? Schreiben Sie uns eine kurze Mail mit allen Daten dazu an menden-westfalenpost@funkemedien.de mit dem Betreff „Freizeittipp“.

