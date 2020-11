Verkehrschaos in Menden am Mittag: Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreuzung Westtangente/Märkische Straße und der folgenden kompletten Sperrung durch die Polizei ging bis in den Nachmittag hinein fast nichts mehr in der Stadt. Die Röhrenkreuzung, wie sie auch genannt wird, ist Mendens wichtigster Knotenpunkt und wegen der Hönne zugleich ein Nadelöhr. Auf den Hauptverkehrsadern, die aus allen Richtungen darauf zulaufen, herrschten bereits lange Staus, als sich noch der frühe freitägliche Feierabendverkehr hinzu gesellte. Ob Westtangente, Fröndenberger Straße oder Bräukerweg: Wer über die Kreuzung musste, hatte ganz schlechte Karten. Für alle Ortskundigen standen zumindest weiträumige Umwege an.

Linksabbieger schiebt um 11.45 Uhr zwei Autos aufeinander

Wie die Polizei mitteilt, war der Auslöser ein Auffahrunfall um 11.45 Uhr. Dessen Verursacher war auf der Märkischen Straße unterwegs gewesen und wollte nach links auf die Westtangente abbiegen. Doch dazu kam es nicht: Der Fahrer übersah die vor ihm wartenden Autos, und mit voller Wucht krachte sein Wagen in den Vordermann, der noch auf ein weiteres Auto aufgeschoben wurde. Der Verursacher und sein Beifahrer wurden dabei verletzt.

Polizei: Auslaufende Betriebsmittel und quer stehende Autos zwangen zur Sperrung

Weil die Autos nach dem Crash quer standen und Betriebsmittel ausliefen, blieb der Polizei nach eigenen Angaben nichts anderes übrig, als die Kreuzung komplett zu sperren. Für die Dauer der Aufräumarbeiten ging nichts mehr, und auch danach kam der Verkehr nur ganz allmählich wieder in Fahrt. Erst am späteren Nachmittag hatten sich die Staus wieder gänzlich aufgelöst.