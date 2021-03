Verletzter Uhu gerettet und von Mendener Skyhunters versorgt

Mit einem verletzten Auge saß die Eule hilflos am Randstreifen der B 229. Die Polizei sammelte sie auf und brachte sie zum Falkner.

Die Polizei hat am Mittwochmorgen im Hönnetal in Balve einen verletzten Uhu von der Straße geholt. Um 6.40 Uhr meldete ein aufmerksamer Bürger das verletzte Tier auf der Fahrbahn der B 229 bei Helle. Der Tierfreund leitet den Verkehr an dem Tier vorbei, bis der Streifenwagen eintrifft. Dem aufgeplusterten Nachtvogel mit dem verletzten Auge geht es ersichtlich schlecht.

Nach der Rettungsaktion: Polizei wünscht dem Terzel gute Besserung

Die Polizeibeamten holen sich Rat bei einer Falknerei. So können sie den Greif schließlich fachgerecht mit einer Decke aufnehmen und bei den Skyhunters abliefern, der „Falknerei in Nature“ in Menden. Dort wird das Männchen, ein „Terzel“, jetzt von einem Tierarzt behandelt. Die Polizei wünscht dem namenlosen Schützling gute Besserung.

Mendener „Skyhunters“ wollen über Greifvögel vor allem aufklären

Die Mendener Skyhunters (Himmelsjäger) sind ein Verein, der es sich nach eigenen Angaben zum Ziel gesetzt hat, über die Greifvögel und ihre wichtige Rolle in der Natur aufzuklären. Dafür besucht man etwa auch Stadtfeste und Schulunterrichte mit den Tieren. Zugleich aber stehen die Skyhunters auch als Ansprechpartner bei Greifvögeln in Not zur Verfügung. Ein Hilfsangebot, von dem auch die Polizei im Falle eines Falles gerne Gebrauch macht.